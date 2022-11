Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 3 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà ancora della tronista Lavinia. Spazio poi alla conoscenza tra Ida Platano e Alessandro messa a dura prova dalle rivelazioni di Roberta. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 3 novembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – Tina promuove ancora una volta il suo libro “Piume di struzzo”. A centro studio la presentazione di un nuovo cavaliere: Alessandro.

ore 15:00 – Dopo la presentazione di Alessandro, Tina vuole presentargli Gemma, ma avvisa il cavaliere: “ha delle necessità sessuali“. Il cavaliere: “sono senza occhiali, ma sembra una bella donna“.

ore 15:15 – E’ il momento di Ida e Alessandro. La dama si confronta ancora una volta con Roberta: “ti sei messa d’accordo con Riccardo. Siete usciti per strategie, siete convinti di farmi del male. Lui si può rassegnare e mi può anche dimenticare e tu fai quello che vuoi. Lo avete fatto solo per mettervi in mostra“.

ore 15:30 – Scontro tra Roberta, Ida e Alessandro. Gianni: “vorrei capire Roberta stai tirando fuori tutto questo perchè sei ancora interessato ad Alessandro o per dividere la coppia? Se sei interessata ti comprendo, non credo tu stia aiutando Ida, ma lo fai semplicemente per mettere zizzania così si lasciano“, ma la dama si difende “lui era bravissimo, delle certezze me le ha date per dire che volevo uscire dal programma“. Ida è convinta che la rabbia di Ida sia legata all’uscita tra Roberta e Riccardo: “devi essere più chiara“.

ore 15:45 – Alessandro: “se Roberta e Riccardo se ne vanno dal programma sono l’uomo più felice del mondo. Mi ha detto delle cose brutte su di lui, ma non devo dirle”, ma Ida precisa “non dovevi dirmele, ho la lingua lunga. Tu pensi che devi portare rispetto ad una frequentazione, ma di che stiamo parlando?”.

ore 16:00 – Roberta lamenta di essere stata illusa da Alessandro: “mi ha regalato 100 rose rosse, volevo mostrarmi Roma dall’alto in aeroplano. Io ci do importanza a queste cose, poi se sono pazza ditemelo, vuol dire che questo programma non è fatto per me“. Il cavaliere si difende: “io ho cercato di corteggiarti“. La dama è convinta che Alessandro stia mentendo verso Ida e a pensarla uguale è anche Armando: “Ida mi ascolti? Avete dinanzi un uomo che quando stava con te parlava male di lei e viceversa“.