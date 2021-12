Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 3 dicembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata nuovo confronto fra Ida e Diego.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parla di Andrea Nicole. Ultime esterne per la tronista? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 3 dicembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

Siamo molto felici e non vediamo l’ora di rivederti in studio ❤️ #UominieDonne pic.twitter.com/ii8rBjuTCu — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 3, 2021

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. Per lei un nuovo corteggiatore: Leonardo.

ore 15:00 – Tina domanda a Leonardo: “cosa ti ha colpito di Gemma oltre al suo décolletée di plastica?” con lui che replica “c’è molto altro, mi farebbe molto piacere conoscerla“. Poi il cavaliere le dedica “Tu sei l’unica donna per me” di Alan Sorrenti.

“Non me la sento” Sarà chiusa definitivamente per Ida? #UominieDonne pic.twitter.com/7NLdqao53J — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 3, 2021

ore 15:10 – Diego a centro studio: c’è una nuova corteggiatrice che vorrebbe conoscerlo, ma prima chiede ancora ad Ida di riprovarci, ma la dama non se la sente. Allora il cavaliere fa entrare la donna: si chiama Francesca “sono qui per te, so che hai una situazione un pò particolare“. Il cavaliere decide di non tenerla: “devi cercare di andare oltre, se Ida te l’ha detto in tutte le lingue è inutile che tu insista. Bisogna andare oltre, devi farlo per te“.

Francesca si presenta per conoscere Diego, ma lui… #UominieDonne pic.twitter.com/81Pt80AuO7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 3, 2021

ore 15:20 – Si passa a Isabella e Diego. Due signore per lui, ma il cavaliere non è interessato: “le ringrazio davvero, ma non sono mentalmente orientato a conoscere altre persone“. Gianni indaga come mai la coppia non lascia il programma nonostante siano così complici e intimi, ma Diego si giustifica: “ho trovato in lei un grosso sentimento, l’intelligenza, è una donna vera. Sono prontissimo ad uscire con lei“.

Tra Isabella e Fabio procede a gonfie vele! Usciranno insieme dal programma? #UominieDonne pic.twitter.com/KyeYjR3pAe — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 3, 2021

ore 15:30 – A centro studio Nadia. La dama si presenta: è un’esteta che presta attenzione a tanti particolari in uomo: come le scarpe.

72 anni e non sentirli! 😍 Nadia si presenta… Troverà l’uomo giusto per lei? #UominieDonne pic.twitter.com/yT32GRuzqK — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 3, 2021

ore 15:40 – In studio arriva Giulia De Lellis per ricordare la sua storia con Andrea Damante. E’ lei la protagonista del libro “Cupido spostati” di Raffaella Mennoia?

Secondo voi Giulia è la Giorgia di cui si parla nel libro “Cupido spostati”? 😏 #UominieDonne pic.twitter.com/CG3EWph532 — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 3, 2021

ore 16:00 – Si passa al Trono Classico di Andrea Nicole. La tronista è uscita con Alessandro e Ciprian. Le esterne per uno strano caso della sorte si sono svolte nella stessa location, ma sono andate diversamente. In studio Giulia De Lellis commenta i baci delle esterne.