Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 27 ottobre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Angela e Antonio. Cosa è successo tra i due? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 27 ottobre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Ida e Alessandro. Roberta si alza: “non permetto a nessuno di dire che ti sono saltata addosso” con il cavaliere che si difende “ci siamo baciati insieme. Non ci sputo nel piatto in cui ho mangiato”.

Alessandro ha un pensiero preciso sull’uscita di Roberta e Riccardo #UominieDonne pic.twitter.com/zfgwtzkQ5B — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 27, 2022

ore 15:00 – Ida riprende Roberta: “hai detto che tu volevi baciarlo, non è chi è stato o meno, ma quello che io rimprovero è che lui è intimidito da lui, ha paura di dire le cose”. Tina perde le staffe: “far passare Alessandro come un ragazzo circuito dalla mantide Roberta, ma siamo pazzi?”.

ore 15:15 – Maria De Filippi rivela che Riccardo è uscito con Roberta. “Tra me e lei c’è sempre stato del bene, non era finto. La storia era vera, altre cose poi…c’è stato un bacio. Abbiamo passato una bella serata” – dice il cavaliere con Tina che domanda “solo una bacio? Strano visto che c’era già stato…”. Armando dal parterre: “siete ridicoli, il problema non è il bacio, ma la vostra uscita. Lei poteva rapportarsi con tanti altri uomini, ma con chi lo fa? Con Riccardo perchè c’è di mezzo Ida. Dignità zero”.

ore 15:30 – Scontro in studio tra Ida, Riccardo e Roberta. Dopo l’esterna, i due precisano che non usciranno più insieme con Gianni e la stessa Maria De Filippi increduli. Ida è su tutte le furie con Tina che precisa “non è rabbia, è una scenata di gelosia“. Alessandro crede alla dama: “oggi le credo, un mese fa quando si è ripresentata la situazione mi sono detto ‘devo levarmi di mezzo‘”.

Il confronto tra Carola e Federico subito dopo la scorsa puntata… #UominieDonne pic.twitter.com/4fYMBda4cd — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 27, 2022

ore 15:45 – Gianni è una furia: “ci hanno preso in giro una seconda volta. Roberta ha fatto la gatta“, ma Riccardo la difende “noi un rapporto così l’abbiamo sempre avuto“, ma l’opinionista “no, avete mentito più e più volte“. Si passa al Trono Classico di Federico. Carola si sfoga dopo la puntata: “non devo dimostrare più niente a nessuno. E’ tutta la vita che la gente mi giudica“.

ore 16:00 – Federico su Carola: “mi dispiace vederla piangere. Le prime due esterne mi sono incaponito“. Dal parterre Federica: “tu le fai una promessa dopo due baci con me?“, ma il tronista precisa: “non è una promessa di uscire insieme, ma di fare un percorso in due e costruire“.