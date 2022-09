Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 26 settembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Gemma e del nuovo corteggiatore Didier. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 26 settembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – Gemma a centro studio. La dama è uscita con Didier e tra i due c’è stato un bacio passionale.

Tra Gemma e Didier c’è stato un bacio passionale… Come si evolverà la situazione? #UominieDonne pic.twitter.com/WmbjZpHRQ0 — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 26, 2022

ore 15:00 – Il bacio tra i due non ha lasciato nulla a Didier che decide di terminare la conoscenza con Gemma. Ennesima delusione per la dama torinese stupita dalle parole del corteggiatore svizzero che precisa: “succede, meglio prima che tardi“.

ore 15:15 – Gemma domanda se Didier resterà o meno in studio con Tina che interviene: “lui non se ne va Maria. Quanti uomini sono venuti per una e poi sono rimasti là seduti? Lei è incattivita nei suoi confronti“, ma la Galgani pretende che lasci il programma, ma la Cipollari ribatte “da 10 anni sei qui a cercare l’amore e quest’uomo che è venuto un giorno e mezzo se ne deve andare perchè lei è infastidita?”. Anche Gianni dice la sua: “non accetta il due di picche, è stato onesto e gentile e merita di restare“.

Che ne pensate delle parole di Armando? #UominieDonne pic.twitter.com/BtAYQfFOMV — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 26, 2022

ore 15:30 – E’ il momento di Ida. La dama si è riavvicinata ad Alessandro. I due ci sono usciti insieme e si sono anche baciati. Armando dal parterre è una furia: “è tornato qua dentro non per te, ma si è seduto. Se fosse tornato per te veniva a trovarti a Brescia. Sei proprio una delusione, io ad oggi non ti credo più, ti piace pure a te uscire. O ci vuoi sbattere la testa o ti piace pure a te. Ma l’hai capito che è Riccardo 2?”.

“L’ho visto parecchio imbarazzato” Ernesto riuscirà a lasciarsi andare e a farsi conoscere? #UominieDonne pic.twitter.com/s5CNybjNiU — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 26, 2022

ore 16:00 – Si passa al Trono Classico. A centro studio la tronista Lavinia che è uscita con Ernesto. L’esterna è andata molto bene con la tronista molto incuriosita dal corteggiatore. I due ballano insieme.