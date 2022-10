Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 26 ottobre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà del trono classico di Fede. Il tronista ha baciato una corteggiatrice, ma ha deciso anche di eliminarle un’altra. Cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 26 ottobre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende dallo scontro tra Pinuccia e Maria De Filippi. Intanto a centro studio è il momento di Franco, Laura e Daniela. Il cavaliere è uscito a cena con entrambe.

Franco racconta delle sue uscite con Laura e Daniela! Cosa sarà successo? #UominieDonne pic.twitter.com/fDj9XlV4ej — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 26, 2022

ore 15:00 – Daniela e Franco hanno trascorso una bella serata, ma la dama ha deciso di interrompere la conoscenza. “Ho chiuso perchè non mi piaceva, non ho avuto un trasporto, non mi ha trasmesso un’emozione” – precisa la dama – “tanto è vero che al telefono quando te l’ho detto tu hai risposto ‘è curiosità’. Nessuno si è fatto male, io sono in questo programma per cercare l’amore, un uomo che mi possa dare delle cose. Adesso a me cosa fai, il lavoro, sono belle informazioni, ma io vedo nei comportamenti di un uomo quello che mi può dare“. Il cavaliere interrompe la conoscenza pure con Laura.

“Io cerco l’amore…” Daniela sembra avere le idee abbastanza chiare! #UominieDonne pic.twitter.com/DqMvIGgTBs — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 26, 2022

ore 15:05 – Si passa al Trono Classico con Federico e Fede. Intanto Tina rientra in studio dopo la chiamata di Gemma a Roberto: “lui aveva la voce triste e ha detto che forse tornerà, che deve risolvere dei problemi e che non rinnega il suo interesse“.

ore 15:15 – Monica, la corteggiatrice di Fede, riceve un messaggio e una rosa da Armando: “mi fa piacere, ma sono focalizzata su un’altra persona“. Il tronista: “fai tutte le critiche a Riccardo e poi fai ste cose qua, sei uno sfigato“, ma il cavaliere “preoccupati del suo ‘in’ e di quello che ti ha detto. Poi se non hai capito il valore che ha quella ragazza non è un problema mio“. Maria De Filippi precisa la dinamica dicendo che Monica è liberissima di uscire con Armando qualora lo voglia. La corteggiatrice: “a me non preoccupa l’invito di Armando, ma lui. Questo mio “ni” poteva anche essere una provocazione per capire il tuo reale interesse. Armando ha capito chi sono, tu no!”.

Monica decide di andare via dopo aver visto l’esterna di Noemi e Fede! #UominieDonne pic.twitter.com/wf30ALneGU — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 26, 2022

ore 15:30 – Scontro tra Armando e Cristina: “mi sento stupita che ti ho dedicato il mio tempo, mi sono anche confidata con te. Io sono una persona molto riservata, con lui questo mese che noi ci siamo sentiti quotidianamente più volte al giorno”. Si passa al Trono di Fede che è uscito con Noemi. I due si baciano e Monica decide di lasciare il programma: “ho delle esigenze diverse, in questo momento esigo un uomo accanto e non un ragazzino“.

“Lei dice che ha una vita diversa dalla mia, ma non la vedo così diversa” #UominieDonne pic.twitter.com/XjiImvikie — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 26, 2022

ore 15:45 – Noemi e Monica discutono in studio per Fede. Dopo l’abbandono della corteggiatrice, Noemi precisa che non sono poi così differenti visto che è andata a fare le vacanze a Ibiza e Formentera. In studio scoppia il confronto.

ore 16:00 – Armando e Cristina continuano a litigare. “La prima volta che ci vedevamo, gli ho detto ‘domani che fai’, vediamoci, ma lui doveva vedere un’altra dama” – racconta Cristina. La De Filippi domanda: “lei ti piace?” con il cavaliere “lei è bellissima, ma caratterialmente no. Non posso stare con una persona che vive a 250km di distanza e scompare al primo problema”.