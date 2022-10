Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 24 ottobre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Ida Platano. Crollo emotivo per la dama, cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 24 ottobre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. La dama è uscita con Roberto, ma il cavaliere non si sente particolarmente attratto da lei.

Roberto ha i suoi tempi! Che ne pensate delle sue parole? #UominieDonne pic.twitter.com/DU9eD17zoj — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 24, 2022

ore 15:00 – Roberto è interessato anche alla dama Silvia, ma rivela: “se possibile vorrei aggiungere anche altre conoscenze“. Il cavaliere poi confessa di voler uscire a cena con Silvia lasciando Gemma senza parole.

Roberto e Silvia usciranno a cena, e Gemma… #UominieDonne pic.twitter.com/FvHUtmebcV — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 24, 2022

ore 15:15 – Pinuccia rivela di essere innamorata di Alessandro. La dama lamenta il comportamento di Rosalia che l’avvisa: “lui è per tutti“. Tina ricorda alla dama: “Alessandro ti vede come un’amica“, ma Pinuccia “non è vero, è un anno che noi due ci vogliamo bene“, ma l’opinionista “volersi bene non è amare“.

ore 15:30 – Si passa al Trono Classico. E’ il momento di Federico che è uscito con Alice. In esterna scatta un secondo bacio.