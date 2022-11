Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 23 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Ida e Alessandro. Cosa è successo tra i due ex fidanzati? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – La puntata inizia con una comunicazione per Tina. Maria De Filippi: “Tina c’è un uomo che ha scritto per te” con l’opinionista che replica “è benestante questo tipo o un morto di fame?“. In realtà è uno scherzo, visto che in studio torna Biagio.

ore 15:00 – Si passa a Ida e Alessandro. “Abbiamo passato due giorni bellissimi insieme, sei una bella persona e tutto quello che abbiamo vissuto mi ha spinto a prendere un aereo e venire da te” – dice la dama con il cavaliere che racconta di una bellissima giornata trascorsa a Salerno.