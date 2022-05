Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 23 maggio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Veronica elimina Federico.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà ancora di Ida e Riccardo. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 23 maggio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con il triangolo Gloria, Fabio e Riccardo.

ore 15:00 – Riccardo precisa a Gloria: “smettiamola con questo gioco di sguardi“, ma la dama smentisce la cosa. “Assolutamente no” – dice la dama, ma il cavaliere rivela “ieri non eri così al telefono“, ma lei “per me non ci può essere nulla al di là di un caffè“. La dama ha un crollo in studio.

ore 15:15 – E’ polemica in studio con Riccardo che dice: “dopo aver evitato i giochi di sguardo con un’altra persona, eviterò di farlo anche con Gloria“. Ida interviene: “ah grazie, neppure il mio nome dici” – e precisa – “hai scelto così, hai voluto non rivolgermi più un saluto“.

ore 15:30 – Fabio contro Riccardo: “sei volgare. Se lei il dialogo non lo vuole, ma cosa stai cercando? Lasciala in pace“. Ida: “non si capisce cosa hai: o mi saluti o me lo togli. Decidi sempre tu le cose”, ma il cavaliere si difende “sono stanco di queste cose, amicizia non la vuole”. Gianni interviene: “un conto è farle credere che c’è un futuro, un conto è salutarla e chiederle come sta. E’ da bambini il tuo atteggiamento”.

ore 15:45 – Si passa al trono classico di Veronica. La dama è uscito con Andrea. Il corteggiatore ha qualcosa da dire al rivale Matteo: “più che lei, ti piace tutto il percorso del programma“. Intanto Riccardo è uscito dallo studio in lacrime dopo aver ascoltato la canzone di Diodato.

ore 16:00 – Ida e Riccardo rientrano in studio e ballano sulle note di “Fai rumore” di Diodato.