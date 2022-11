Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 22 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Ida e Riccardo. Cosa è successo tra i due ex fidanzati? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – In studio Riccardo si confronta, ancora una volta con Ida. Alessandro interviene: “mi cadono le braccia, mi sto rapportando con lei, ti ho anche presentato mia madre, ma quando vengo qua vedo delle cose che non sono piacevoli”. Intanto Riccardo lascia lo studio.

ore 15:00 – Si passa ad Armando che ha iniziato una nuova conoscenza con Antonella. Dal parterre Cristina lo riprende delusa dal suo comportamento: “ti sei messo paura di me“. Gianni interviene: “è sempre la stessa storia, non appena una cosa comincia tu la interrompi“, ma il cavaliere si difende: “sono stato due mesi appresso a lei“.

ore 15:15 – Antonella ha trascorso una bellissima serata con Armando: “siamo stati bene, è molto profondo. Mi ha raccontato tanto di lui, sono stata davvero bene“. Intanto il cavaliere continua a discutere con Cristina con Gianni che è dalla parte della dama. “Non vado bene per te” – dice il cavaliere alla dama con Gianni che precisa: “Cristina è una fortuna per te che non vai bene per lui“.

ore 15:30 – Scontro tra Cristina e Armando. “Sei la persona più falsa” – dice la dama, ma il cavaliere ribatte “tu ti dovevi rapportare a me per come sono io e non per quello che avevo io. Ti sei preoccupato di quello che avevo, tutto le ho dovuto vedere. Io voglio solo una persona che mi voglia bene”. Intanto il cavaliere conferma che vuole proseguire la conoscenza con Antonella e rivela di essere pronto a lasciare lo studio.

ore 15:40 – Gemma ha ballato con Jacopo che si presenta: “sono nato a Copenaghen, ho 48 anni”. Tina sottolinea la differenza d’età tra i due con il cavaliere che rivela di essere interessato a Cristina, ma la Cipollari domanda “Gemma è interessata anche solo ad un’avventura“. La dama ritorna in studio e rivela: “rimango perché sono venuta qui per la voglia di trovare una persona“. Si passa al Trono Classico di Lavinia.

ore 15:45 – Lavinia dopo la puntata si è confrontata con Alessio a cui rivela: “lo vuoi capire che mi interessi e piaci?“. La tronista poco dopo ha voluto rivederlo in esterna per chiarire quanto successo prima, ma il corteggiatore ha deciso di non presentarsi. Il cavaliere arriva in studio e spiega il perchè della sua scelta: “ero troppo nervoso“.

ore 16:00 – Lavinia si riappacifica con Alessio e gli propone di proseguire la conoscenza. Poi la tronista chiede di poterlo abbracciare e balla con lui sulle note di “Un autunno fa” di Giordana Angi.