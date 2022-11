Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 21 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà del Trono Classico di Federica e Lavinia. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 21 novembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende dal triangolo Ida, Alessandro e Roberta. Scontro tra dame: “mi hai scocciato oggi, basta” con la Platano che replica “io non arrivo ai livelli tuoi“.

ore 15:00 – Si passa al Trono classico di Federico. Il tronista è uscito con Lucrezia. La corteggiatrice: “sto bene, sto vivendo emozioni forti”, ma il troniste “ingigantisce un pò tutto quanto. Quello che mi lega è molto l’attrazione fisica, ma non cerco solo quello“.

Alice non ci sta e chiede spiegazioni a Federico! Che ne pensate della sua reazione? #UominieDonne pic.twitter.com/qwfObsE51D — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 21, 2022

ore 15:15 – La tronista Federica si confronta con Riccardo: “a me non piaci proprio, se uno si comporta in questo modo…da quello che vedo in questo studio, a me non è piaciuto proprio. E’ una storia assurda con Ida”. Intanto la tronista raggiunge il centro studio e scopre dell’assenza di Federico: “lui si arrabbiava e veniva contro di me, cavalcando questa cosa perchè è facile venire contro di me“, ma Gianni e Tina difendono il corteggiatore: “è reale, di pancia, è verace“.

Federico non si è presentato in studio! #uominiedonne pic.twitter.com/oy46uFAGIJ — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 21, 2022

ore 15:30 – Tina contro la tronista Federica “tu non concludi nulla, tu sei qui per visibilità. Dillo chiaramente se non ti piacciono“, mentre Gianni “non credo sia qui per visibilità, ma non si è ancora sbloccata“.