Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 20 settembre 2022 in onda su Canale 5.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni nella prima puntata dell’edizione 2022-2023 assisteremo alla presentazione delle nuove troniste del Trono Classico. Non solo, spazio al trono Over con Gemma Galgani, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 20 settembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La prima puntata inizia con il video delle vacanze di Tina. Poi è la volta di quelle di Gemma che arriva in studio con tanto di corno al collo. “Spero mi porti fortuna” – dice la dama con la Cipollari “la donna più cornuta d’Europa“. Tina ha da ridire da subito sulla dama: “hai cambiato la dentiera? Non si capisce niente…o parli bene o Maria metti il traduttore. Ma cosa dice?”.

ore 15:00 – Gemma ha trascorso una parte delle vacanze estive con Giovanni. Tra i due c’è stato anche un bacio vero, ma la dama “non ho sentito un gran trasporto, mentre lui ha provato delle forte emozioni“. Tina la invita a riflettere: “non è che forse non senti più emozioni per via dell’età?“, ma la Galgani chiude la conoscenza con il cavaliere.

Didier si presenta in studio per conoscere Gemma! Secondo voi potrebbe essere la sua anima gemella? #UominieDonne pic.twitter.com/Hji5lERQue — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 20, 2022

ore 15:15 – In studio arriva Didier, un nuovo corteggiatore per Gemma. Il primo incontro però non è dei migliori, visto che il cavaliere sembra frenato una volta vista la dama dal vivo.

“Il sentimento che provavo per lui era vero” Laura racconta come sono andate le cose con Davide! State guardando la prima puntata di questa stagione di #UominieDonne? pic.twitter.com/H7j4ZvEFIh — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 20, 2022

ore 15:30 – Si passa a Davide. Il cavaliere durante l’estate ha risentito Laura e non solo visto che ci ha provato anche con Katia C. In realtà il cavaliere è uscito anche con Sara con cui ha cominciato una storia.

ore 16:00 – In studio Laura discute con Davide, ma il cavaliere si difende: “lei mi ha detto che era innamorata di me. Vedevo che soffriva tanto senza entrare nei particolari e cercato di sdrammatizzare la cosa“. Intanto Tina riprende Sara: “pensi che diventerai la quinta moglie di Davide? Stai lì seduta sentendosi chissà chi, ma così come ha usato Laura scaricherà te, anzi sarà ancora peggio“.