Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 20 maggio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata ennesimo scontro tra Tina Cipollari e il fotografo Fabio.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Veronica. La tronista sempre più vicina alla scelta. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 20 maggio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Alessandro. Il cavaliere sta conoscendo Ilaria, ma fa scendere una nuova corteggiatrice. In studio si discute con Armando che non perde occasione per punzecchiarlo.

ore 15:00 – Alessandro contro Biagio: “é un uomo di bassa lega, un atteggiamento simile non è nemmeno da un bambino di terza elementare“.

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Olga e Fabio. “Le cose vanno bene, l’ho conosciuto in delle cene, non ci siamo vissuti in altro modo” – racconta la dama – “lo sto conoscendo sia telefonicamente che quando è capitato a cena fuori“. Tra i due subentra anche Riccardo…e un terzo cavaliere: Sandro.

Federico vuole chiarire alcuni punti sulla sua conoscenza con Veronica… #UominieDonne pic.twitter.com/JNcsPKc75U — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 20, 2022

ore 15:30 – Si passa al Trono classico di Veronica. Federico vuole vederci chiaro sulla sua situazione: “un passo da parte tua me l’aspettavo. Facciamo un’esterna dove mi sono aperto tanto, ho provato a baciarti e non ci sei stata. Allora mi chiedo ‘ti vado bene?'”. La tronista replica: “sono trascinata in due percorsi che mi stanno prendendo e facendo provare emozioni forti. Non ha senso che perdiamo del tempo“. Alla fine Veronica decide di eliminare Federico.

Veronica vuole continuare il suo percorso con Matteo e Andrea, ma non con Federico! #UominieDonne pic.twitter.com/ZCkH9pYozY — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 20, 2022

ore 15:45 – Veronica è uscita in esterna con Andrea e Matteo. La tronista bacia entrambi ed è sempre più vicina alla scelta.

Dopo le esterne e dopo i baci con entrambi Andrea e Matteo si confrontano! #UominieDonne pic.twitter.com/W8jsRAVxSI — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 20, 2022

ore 16:00 – In studio Andrea e Matteo si confrontano animatamente. Intanto Matteo ha scritto una banalissima lettera per Veronica che però è felice della cosa.