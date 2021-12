Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 20 dicembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata il diverbio tra Tina e Nicola sulla tinta dei capelli.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Marika e Luigi. Cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 17 dicembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Luigi a centro studio.

Marika si sente presa in giro da Luigi e torna al suo posto! Sarà una chiusura definitiva? #UominieDonne pic.twitter.com/8eso26P1zl — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 20, 2021

ore 15:00 – Luigi non ha intenzione di dare l’esclusiva a Marika. La dama lo smaschera: “voleva tenersi una porta aperta, per lui io o un’altra è la stessa cosa“. In studio si discute per il comportamento del cavaliere con Gianni che precisa: “non è bugiardo, è soprattutto bugiardo“. Intanto in studio ci sono nuovi corteggiatori per Marika…

ore 15:15 – Marika non tiene nessuno dei tre nuovi corteggiatori. Intanto Armando in studio interviene: “lei fa le tarantelle. Ha accusato Luigi della stessa cosa che ha detto a me“, ma la dama si difende “sei un bugiardo e mezzo uomo. Mi sono sempre preso le mie responsabilità, ma perché non parli della tua doppia vita a Napoli?”. Il cavaliere sbotta: “ma come ti permetti? Io al mio corpo dò valore, tu no! L’unica che devi tacere sei tu!“.

ore 15:30 – In studio si torna a parlare ancora di Luigi che polemizza. Anche Maria De Filippi interviene: “non ho alcun interesse, io scopro se ci sono corteggiatori per Marika pochi minuti prima di venire qui“. Tina lo riprende ancora.

Luca spiega come si è sentito e la sua scelta di non presentarsi in puntata! #UominieDonne pic.twitter.com/jejXzwR9CH — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 20, 2021

ore 15:45 – Si passa al Trono Classico di Roberta. La tronista ha inviato un video messaggio a Luca. In studio Samuele si confronta con il rivale.

ore 16:00 – Roberta decide di ballare con Luca. Samuele ancora una volta stranito dalla decisione della tronista. A quando la scelta?