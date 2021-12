Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 21 dicembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata scontro in studio tra Luigi e Marika.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, assisteremo alla scelta di Roberto. Chi sarà il fortunato? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 21 dicembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Tina e Leonardo. La dama fa i complimenti a Tina per la scelta del suo abito.

Gemma si sente un po’ frenata con Leonardo… Riusciranno a trovare un punto d’incontro? #UominieDonne pic.twitter.com/MIgs5LicF7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 21, 2021

ore 15:00 – In studio arriva un nuovo corteggiatore per Gemma: si tratta di Stefano. “Perchè non vieni con me stasera? Prenoto un ristorante tutto per noi, faccio come ha fatto Robert De Niro” – dice il cavaliere con Tina che esorta la dama ad accettare.

ore 15:15 – Leonardo precisa: “Tina ha rovinato il nostro rapporto“, ma Gemma precisa “non dare la colpa a lei. Io sono coinvolto nei tuoi confronti e Stefano ne è al corrente. Mi sono trattenuta con te perchè sei stato sempre un pò frenato“. La Galgani decide di tenere anche Stefano, ma Leonardo è deluso: “ti sei offesa perchè ho fatto un solo ballo con Elena“.

Armando o Marika: chi starà dicendo la verità? #UominieDonne pic.twitter.com/IKr7BdLIbO — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 21, 2021

ore 15:30 – Si torna a parlare di Armando e Marika. La dama: “sono cinque anni che sono sola, è tanto difficile fuori quanto qui dentro. Tutto pensavo che fare la guerra con una persona di cui mi sono invaghita, ma non capisco tutta questa cattiveria gratuita nei miei confronti anche perchè non ho fatto nulla di brutto nei suoi confronti. E’ brutto che ha inveito ancora una volta contro di me usando parole pesante, ed è brutto che nessuno mi abbia difeso.

ore 15:45 – Si passa al trono Classico di Roberta. La dama è uscita in esterna con Luca e tra i due scatta un travolgente bacio. Poi a sorpresa la tronista rivela di voler trascorrere una giornata interna sia con Samuele che con Luca prima di fare la sua scelta.

ore 16:00 – Gran finale con un ballo in studio tra dame e cavalieri.