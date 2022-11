Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 2 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà anche di Federica Aversano. La tronista sta vivendo il percorso con qualche difficoltà. E ancora Ida Platano e Alessandro: cosa è successo tra i due? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 2 novembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – In studio la tronista Federica Aversano si confronta con Ida. “Ci sono rimasta male per quello che hai detto dopo la scelta” dice la tronista, ma la Platano precisa: “non ero felice per quello che hai detto in quel momento a Matteo. L’abbraccio te l’ho dato perchè oggi ti ho capito, ma io non ho nulla contro di te“.

ore 15:00 – Al centro è il momento di Paola e Sandro. Si discute del comportamento del cavaliere seccato dalle imposizioni, dal camerino e dagli orari del programma. Tina allora domanda: “scusa, ma che ci vieni a fare qui?” e poi saluta il cavaliere “una donna te la trovi nell’ambiente della ristorazione“.

Raffaele ha notato Paola… Lei potrebbe essere interessata secondo voi? #UominieDonne pic.twitter.com/ojVFBNMUkT — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 2, 2022

ore 15:15 – Paola si confronta con Raffaele: “sei una bella persona, hai tanto da dire e raccontare, ma sei pessimista“. Il cavaliere si difende: “mi sei piaciuta in tantissime occasioni, ti ammiro e te lo sto dicendo, poi che sia sbagliato io nell’approcciare che posso passare per pesante. Sono consapevole di questa cosa, probabilmente questa pesantezza ti giunge marcata“.

“Io ho un sacco di stima di lei” #UominieDonne pic.twitter.com/zFBMookxhn — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 2, 2022

ore 15:30 – Si passa al Trono di Federico. Il tronista è uscito con Lucrezia. “Non penso molto all’età, ma poi vieni qui e me la tira fuori e non capisco dove sta il problema” – precisa il tronista. La corteggiatrice replica: “sono stata molto bene con te, poi vedo quello che vedo e mi faccio tante domande“.

Lucrezia ha una domanda per Federico! #UominieDonne pic.twitter.com/3tU0XZPjpf — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 2, 2022

ore 15:45 – E’ il momento di Lavinia. La tronista è uscita con Alessio. Il corteggiatore: “penso di essermi già esposto abbastanza, sono stranito e mi aspettavo qualsiasi tipo di reazione. Voglio fare questa sorpresa dopo il ballo e lei mi dice questa frase ‘aiutami a fidarmi di te’ e mi andava di dimostrarle qualcosa. Quando contatto la redazione per organizzare questa esterna, una sorpresa cucita su di lei, volevo che a lei arrivasse e volevo che cogliesse il mio interesse. Poi in esterna mi dice subito questa cosa del bacio e che ho fatto un passo indietro”. La tronista: “ti ho visto freddo” e lui “mi aspettavo un qualsiasi tipo di reazione”.

Alessio ha organizzato un’esterna per il compleanno di Lavinia! Avete visto com’è andata? #UominieDonne pic.twitter.com/Wx486PrXGT — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 2, 2022

ore 16:00 – Alessio è dubbioso su Lavinia: “mi metto in gioco, mi sono esposto tanto“. La tronista: “ho apprezzato tutto e tanto”, ma il corteggiatore “sono stato 4 giorni a pensare quella cosa per te e tu mi vieni a dire ‘fai un passo indietro?’. Ho deciso di mettermi in gioco, ti ho fatto una sorpresa per farti capire che mi interessi, ti appellavi a qualsiasi cosa”.