Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 2 dicembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si riprenderà dal trono di Federico. Non solo, spazio a Riccardo che troncherà definitivamente con Gloria. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 2 dicembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. La dama è uscita con Mario, un nuovo cavaliere e racconta: “ci sono stati dei bacini molto affettuosi. Lui è molto signore e galante“.

ore 15:15 – Si passa a parlare di Riccardo. Il cavaliere dopo la puntata confessa di non essere interessato a Gloria, anzi fa entrare anche la ragazza che aveva scritto per lui. “Mi dispiace non aver chiarito con lei, mi piacerebbe affrontarla di persone, non c’è stato modo, ma io le ho accennato e credo che la nostra conoscenza possa finire nel momento in cui uno vuole conoscere un’altra persona” dice il cavaliere.

ore 15:30 – A centro studio è il momento di Cristina. Gianni e Tina la ringraziano per un regalo: dei cioccolatini dell’AIRC. Per la dama c’è un nuovo corteggiatore: si tratta di Mattia che viene preso in giro da Tina per un pantalone troppo attillato.

Secondo Lavinia Alessio non si lascia andare del tutto con lei! Avete visto com’è andata la loro esterna? #UominieDonne pic.twitter.com/TpWgPvBHO9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 2, 2022

ore 16:00 – Si passa ai tronisti. E’ la volta di Lavinia che ha portato in esterna Alessio. I due discutono ancora con la tronista in evidente difficoltà. Cosa succederà?