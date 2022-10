Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi spazio alle troniste Lavinia e Federica, ma anche al Trono Over. Cosa sarà successo tra i due? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 19 ottobre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – A centro studio è il momento di Alessandro e Roberta. Il cavaliere è ancora legato ad Ida?

Roberta continua ad avere dei dubbi sull’interesse di Alessandro nei suoi confronti e… #UominieDonne pic.twitter.com/lLBnDmHFBm — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 19, 2022

ore 15:00 – Roberta è ancora incerta del comportamento di Alessandro. La dama è insicura e rivela: “lui vive il rapporto intimo come un punto di partenza, nel caso in cui non va bene, lui cambia“, ma il cavaliere si difende “ma non è vero. Smentisco in pieno. Allora quello che ho sempre detto per arrivare ad una completezza totale c’è bisogno anche di una intimità, anche se io mi posso innamorare di una donna anche se non ci vado a letto”. In studio Ida la richiama: “se non vuoi sentire il mio nome, non uscire con i miei ex così non hai sentito il mio nome”.

ore 15:15 – Confronto in studio tra Ida e Alessandro. “Tu sei stato bene con me, non è scattato niente da parte tua” precisa la dama con il cavaliere che precisa “non ho mai preso l’argomento Ida, è lei che ne parla. Quando comincio una conoscenza non è che parlo delle mie ex conoscenze”, ma Tina interviene “può capitare che Ida entri nel discorso, partecipa allo stesso programma”.

Roberta uscirebbe dal programma con Alessandro! Secondo voi anche lui è pronto? #UominieDonne pic.twitter.com/TRYgIEKq58 — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 19, 2022

ore 15:30 – Maria De Filippi cerca di far chiarezza: “Alessandro tu usciresti dal programma con Roberta” con il cavaliere che replica “si, se le cose proseguono“. La dama, invece, senza alcun dubbio risponde “si, non ho paura dell’uscita. Se stai bene con una persona, stai bene anche fuori“. Alla fine Alessandro decide di uscire dal programma con Roberta: “ci provo, usciamo, vediamo se va. La sicurezza non l’avrò mai“, ma alla fine cambia idea “non sono ancora pronto ad uscire e ad affrontare una relazione 100%”.

Secondo voi Alessandro è ancora innamorato di Ida? #UominieDonne pic.twitter.com/S2vYbndCml — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 19, 2022

ore 15:45 – Tina contro il pubblico: “applaudite. Stanno lì imbalsamati, ma che fate?“. Intanto dal parterre Alessandro è in crisi: “mi dispiace per Roberta e per Ida, ma lei non capisce niente”. Maria De Filippi cerca di capire: “cosa ti frulla per la testa? Che Ida facesse qualcosa dopo aver sentito questo?”, ma il cavaliere replica “è stato un mese tosto, sono confuso. Ma dopo 2 mesi Ida ha decantato amore ad un altro, quindi ho fatto bene a non andare da lei”. Alla fine il cavaliere confessa di essere ancora interessato ad Ida.

Alessandro trova il coraggio di dichiararsi a Ida! Cosa succederà a questo punto? #UominieDonne pic.twitter.com/FD9jmEPwfP — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 19, 2022

ore 16:00 – A centro studio Alessandro si confronta con Ida. La dama è insicura: “forse sei confuso“, ma il cavaliere si difende “le sensazioni che ti ho detto dalla prima puntata, il trasporto che provo verso di te non è fisico, ma penso di capire cosa penso. Ho voglia di te, ma non è attrazione fisica. E’ una forma d’amore, anche abbastanza accentuata”.