Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 19 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata la scelta di Ida e il colpo di scena di Diego.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, spazio al trono classico di Andrea Nicole. La tronista è in grande difficoltà. Cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del venerdì 19 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con il ritorno in studio di Teresanna. La ex tronista ricorda: “sono passati anni, ma c’è qualcosa qui dentro:l’emozione è sempre uguale. E’ come tornare a casa dopo 10 anni di Erasmus“. Teresanna parla della storia finita con Francesco Monte: “mai più visti e mai più sentiti. E’ come un libro che si è chiuso“.

ore 15:00 – Maria De Filippi nota Ida piangere nel parterre. “Non gli volevo parlare, volevo stare un attimo da sola perchè mi sono sentita confusa, ma non so dove è adesso” – dice la dama rivelando che Diego non è più nel programma. Tina si domanda dove sia finito.

ore 15:05 – Si passa a Marcello e Jessica. “Lei è un peperino, mi fa sentire un pò bambino, si accorge quando penso molto e me lo fa notare in maniera carina” – precisa il cavaliere – “è un bel fuoco, è uno di quei fuochi che quando si accendono non ti allontani, anzi...”. Intanto c’è una nuova ragazza per il cavaliere che ha espresso anche una serie di apprezzamenti su Andrea Nicole: “secondo me è donnissima nel tuo modo di ragionare, porti, la tua gestualità”.

ore 15:15 – Spazio a Marika. Ci sono dei ragazzi venuti per conoscerla: “vi ringrazio, ma devo essere sincera con me stessa ma non voglio farvi perdere tempo“.

ore 15:30 – Si passa ad Armando e Nancy. La dama racconta: “non ero sicura di voler uscire con lui perchè in studio non mi piace come si comporta e le sue uscite arroganti, ma una volta uscita mi sono ricreduta: è una persona che sa ascoltare, che sa dare consigli e li dà col cuore”. Il cavaliere: “ho delle difficoltà con Nancy che riguarda l’assenza, visto che lavora dalle 8 del mattino alle 8 di sera. E’ una ragazza molto intelligente, ha un viso bellissimo, ma il suo modo di vivere può portarmi a compiere degli errori”.

ore 15:35 – Nuovo confronto fra Armando e Diego. Ida difende il cavaliere napoletano: “non è finto, è scomodo perchè dice le cose in faccia“.

ore 15:45 – Si passa al Trono Classico di Andrea Nicole. La tronista è andata a cercare Ciprian. Il corteggiatore dichiara di essersi innamorato, ma in pochi gli credono. Tra questi c’è anche Teresanna che precisa: “sei lucido, non ti sei nemmeno reso conto della cosa importante che hai detto“.

ore 16:00 – Teresanna si confronta con Ciprian: “spesso non siamo in grado di riconoscere le cose e siamo anche ingenui. Io non riesco a vedere futuro tra voi due fuori“, ma il corteggiatore è in disaccordo: “non è così. Era da tempo che non riuscivo ad immaginarmi in un futuro così lontano come ho fatto con lei che sa capirmi senza bisogno di parlare“.