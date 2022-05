Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 19 maggio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata spazio al trono classico di Luca e Veronica.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi Riccardo è pronta a riprovarci con Gloria. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 19 maggio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con una segnalazione su Gianluca.

ore 15:00 – Una telespettatrice racconta di aver visto Gianluca in atteggiamenti intimi con una donna e che i due si sono baciati appassionatamente. Il cavaliere si difende: “non è vero“. Si passa a Fabio con delle prove sulla sua carriera da fotografo, ma Tina: “per me rimane un pover’uomo illuso che viene qui a giocarsi l’ultima carta“.

ore 15:15 – Fabio contro Tina: “quando ti si scioglierà il botulino parliamone“. L’opinionista sbotta: “io non sto a parlare del tuo fisico di mer*a“. Tinì difende Tina: “ho conosciuto dei fotografi famosi, lei non ha stima e rispetto per le donne. Lei non ha imparato niente dalle donne“.

ore 15:30 – Tina asfalta il cavaliere Fabio “sei un poveraccio Fabio, si vede che sei di bassa lega. Non è detto che sei hai fotografato due modelle sgangherate sei un grande uomo. Puoi aver mangiato anche a casa delle principessa di Inghilterra, ma sei terra terra. Sei un essere spregevole“. Gianni difende il cavaliere e la Cipollari: “sei fuoriluogo, fatti la puntata da solo“. Si passa a Biagio che decide di interrompere la conoscenza con Sylviane.

“Non sai cosa stai perdendo” Dopo la chiusura di Biagio, Sylviane reagisce così… #UominieDonne pic.twitter.com/BUmPFkdluI — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 19, 2022

ore 16:00 – Ennesima figuraccia per Biagio che “scarica” Sylviane senza stupire più di tanto il parterre e gli opinionisti con Tina che precisa: “goditi queste ultime puntate che da settembre il programma lo segui da casa”. La dama dal canto suo, delusa per il comportamento del cavaliere napoletano, precisa: “non mi meriti“.