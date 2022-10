Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 18 ottobre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Ida Platano e della conoscenza con Claudio. Cosa sarà successo tra i due? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 18 ottobre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Riccardo che parla di Federica. Poi è la volta di Piero che è uscito con Marina.

ore 15:00 – Tina è contenta per Piero: “hai conosciuto una signora sincera come Marina e non come quella bugiarda di Pinuccia“. L’opinionista poi si confronta con Pinuccia: “ti ha smascherato e sa quello che pensano milioni di italiani, hai un caratteraccio. Sei falsa“. Il cavaliere è dello stesso parere con Pinuccia che in lacrime piange e lascia lo studio.

ore 15:05 – Gemma conforta Pinuccia: “me ne ha dette di tutti i colori, devi sopportare“, mentre Tina “sei una falsa, ipocrita, vai a farti confortare da Vigevano“. La dama annuncia che vuole denunciarla: “ci vuole un pò di rispetto ed educazione“, ma la Ciporalli “ma tu come ti comporti con le persone? Ti rendi conto come ti rivolgi alle persone? Fai delle magre figure ad ogni puntata“. Non solo, Tina ne ha anche per Gemma: “invece di fare la morale a me perchè lei è di buon esempio?” con la Galgani “sai che fai tu? Sei l’imperatrice Poppea. Anche Federica l’hai criticata. Tu hai delle simpatie”.

ore 15:30 – Piero vorrebbe continuare a conoscere Marina, ma la dama non è sicura. “Non abbiamo argomenti in comune” – dice la dama, ma il cavaliere cerca di convincerla a continuare. Intanto si passa al trono classico di Federico che è uscito con Alice.