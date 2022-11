Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 17 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà ancora di Ida, Riccardo, Roberta e Alessandro. Spazio anche al trono di Federico. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 17 novembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende da Alessandro e Ida. Tina riprende la dama: “ma perchè scrivere a Riccardo quel biglietto? Vuoi capire che la rabbia, il rancore, la gelosia è una forma di sentimento? E’ amore anche quello“.

ore 15:00 – Alessandro è pronto a lasciare il programma con Ida e Riccardo lo accusa di essere finto. La discussione continua fino a quando Maria De Filippi chiama a centro studio Giovanni che è uscito con Gemma.

ore 15:15 – Gemma dopo l’esterna con Giovanni decide di interrompere la conoscenza. “Siamo due universi un pò diversi” – precisa la dama, mentre Ida lascia lo studio. Tina interviene: “posso concludere io questo incontro. Una parola dico, tanto per semplificare il tutto. Tu non le sei piaciuto dal primo istante, non farti imbambolare da tutti questi discorsi, se le piacevi andavi bene, ma non ha questa attrazione fisica“.

ore 15:30 – Gemma contro Tina: “sono sempre attaccata. E’ importante seguire quello che sento dentro. Poi siamo qui, abbiamo questa opportunità e perchè non coglierla?”. La dama dopo il no a Giovanni punta Alessandro, ma riceve un nuovo palo! Anche Gianni precisa: “sei cambiata, dopo Ennio hai cercato sempre persone giovani“.

ore 15:45 – E’ il momento del Trono Classico di Federico. Il tronista si è confrontato ancora una volta con Carola. “Io ho fatto un’esterna andandogli incontro, volevo davvero cercare di dire qualcosa di me e quest’esterna è passata in modo sbagliato” – precisa la corteggiatrice – “volevo andargli incontro.

ore 16:00 – Carola scoppia a piangere: “mi sento sminuita come persona. Federico tende sempre ad ammazzare la parte più solare di me“. Il tronista allora decide di eliminarla: “se devo stare con una persona le devo fare del bene, non del male. Nel momento in cui capita questo faccio un passo indietro io”.