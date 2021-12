Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 17 dicembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata il ritorno in studio di Angela che annuncia il matrimonio.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Gemma e della conoscenza con Leonardo. Cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 17 dicembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Alessandro.

Giovanna voleva chiarire una cosa con Alessandro! #UominieDonne pic.twitter.com/AyQOzX14tG — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 17, 2021

ore 15:00 – Intanto in studio Nicola difende il suo colore di capelli: “non sono tinti“, ma Tina sclera: “è scientificamente provato che alla tua età, a 69 anni, i capelli diventano bianchi, fatti uno shampoo e vediamo il nero di seppia che esce…” con il cavaliere che precisa “non me li sono tinti“. Interviene anche Maria De Filippi: “forse è vero, è brizzolato e le sopracciglia sono nere. O si tinge tutto…“. La Cipollari vuole una tanica d’acqua in studio per fargli uno shampoo: “voglio andarci in fondo….”

ore 15:15 – Si passa a Gemma che è uscita in esterna con Leonardo. Tra una partita a biliardo, un cocktail, i due si sono lasciati andare a dolci effusioni. Tina in studio: “la campionessa degli scandali. Dopo una settimana da un bacio ‘avanti un altro, signori verghino'”. Scontro in studio tra le due.

“È stata lei a chiederti il bacio” Siete d’accordo con le parole di Elena S.? #UominieDonne pic.twitter.com/416niLACnW — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 17, 2021

ore 15:30 – Tina contro Gemma. La dama: “sei mediocre“, ma l’opinionista sbrocca “al primo appuntamento su un biliardo con le gambe da fuori?”. Poi fa una rivelazione su Gianni “ti metti l’ovatta nel pacco dei pantaloni”. In studio Leonardo precisa: “era un pò sexy, provocante. Mi piace come parla, come ragiona, in linea di massima è una persona che mi attrae“.

ore 15:45 – Si passa al Trono Classico di Matteo. Il tronista è uscito con Marion che durante l’esterna nomina Martina. Tra le due un confronto in studio, ma intanto Matteo ha portato due baci alla corteggiatrice.

Prime incomprensioni tra Martina e Matteo! Riusciranno a superarle? #UominieDonne pic.twitter.com/1KrjZO6Ea7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 17, 2021

ore 16:00 – Matteo è uscito in esterna per la terza volta anche con Federica.