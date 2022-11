Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 16 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi Ida e Alessandro lasceranno il programma. Le reazione di Riccardo e Roberta non tarderanno ad arrivare. Intanto spazio anche al trono di Federica. Cosa sarà successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 16 novembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

Pinuccia ha fatto un pranzo con un nuovo signore: Agostino! #UominieDonne pic.twitter.com/9ktjaVDCGL — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 16, 2022

ore 14:45 – La puntata comincia con Pinuccia che uscita con un nuovo cavaliere: Agostino, ma non è scattato nulla. Per la dama, infatti, è solo amicizia.

“Tra noi due non è neanche cominciata…” Ecco cos’è successo tra Alessandro e Michela #UominieDonne pic.twitter.com/YlWJ2l3eg5 — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 16, 2022

ore 15:00 – Poi è la volta di Alessandro e Michela. “Ci siamo telefonati due volte, ma l’ho sentita sempre nervosa e arrabbiata” – dice il cavaliere che precisa – “c’è stato qualcosa che mi ha dato fastidio. Mi sembrava di parlare con una persona di altro rango, l’ho trovata un pò troppo snob, ho bisogno di una persona semplice”.

ore 15:15 – Si passa a Ida e Alessandro. I due ascoltano un confronto tra Roberta e Riccardo che dà del “cogli*ne” alla nuova fiamma della ex compagna. Ida lo difende e anche Gianni precisa: “è stata un’offesa gratuita quella di Riccardo e di Roberta“. Scontro tra Ida e Roberta in studio. Tina è concorde con Roberta: “ti sei comportata male con lui, l’hai messo in vetrina Alessandro e ti sei dedicata a Riccardo“.

ore 15:30 – Riccardo entra in studio e precisa: “non era un’offesa verso Alessandro, ma come persona del momento“. Ida è una furia: “ma come ti permetti, mi hai snobbato per 4 anni, mi potevi prendere in ogni momento e ti permetti di dire che sto prendendo in giro Alessandro. Basta questi giochetti, ti sto dicendo basta di giocare con la mia persona“.

ore 15:45 – Anche Armando interviene chiedendo a Riccardo di non parlare male di Ida e ha parole anche per Alessandro: “tempo fa rompesti con lei per la presenza del fantasma dell’ex, ed oggi come mai non dici nulla?“. Spazio poi a Gloria che è stata contattata da Riccardo: “mi ha chiesto dell’intervista, mi ha parlato di Ida e mi ha chiesto anche di uscire“, ma la dama è convinta che il cavaliere non abbia né il cuore né la mente libera.