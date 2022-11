Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 15 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà ancora una volta del triangolo amoroso tra Ida, Riccardo e Alessandro. Cosa sarà successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 15 novembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

A Federica non vanno giù alcuni comportamenti di Federico, e… #UominieDonne pic.twitter.com/l4ehAtPLHN — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 15, 2022

ore 14:45 – La puntata inizia con il trono classico di Federica. La tronista si confronta con Federico: “non vedo questo interesse soprattutto se poi ritrovo il tuo fanclub sui social“. Il corteggiatore si scontra ancora una volta con la tronista che decide di eliminarlo. Tina: “quelli con carattere lui non li vuoi. Tu devi decidere tutto: quando deve sorridere, quando si deve arrabbiare“.

“Federico per me te ne puoi andare” #UominieDonne pic.twitter.com/Cxqz1I6EEu — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 15, 2022

ore 15:00 – Federica è uscita in esterna con Stefano. La tronista: “sono stata molto bene, lui è proprio un principe. Io pensavo fosse bello e piccino, invece non gli sfugge nulla e le cose le dice in un modo diverso che a me piace. Ci capiamo e c’è feeling per me”. Anche il corteggiatore conferma quanto detto dalla tronista.

Federica è stata molto bene in esterna con Stefano! Avete visto com’è andata? #UominieDonne pic.twitter.com/f2NHoeH3IV — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 15, 2022

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Laura e Paola: ci sono due cavalieri per loro. Laura decide di conoscere Guglielmo, mentre Paola preferisce non approfondire la conoscenza.

ORA a #UominieDonne due nuovi cavalieri per Laura e Paola! State guardando la puntata? #UominieDonne pic.twitter.com/WGnoOngfic — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 15, 2022

ore 15:30 – Riccardo è rientrato in studio e Maria De Filippi fa un resoconto di quanto successo in sua assenza. Il cavaliere: “Ida mi ha preso in giro, mi ha manipolato come una sua pedina“.

ore 15:45 – Si passa al trono di Fede. Il tronista ha chiesto alla redazione di far scendere nuove corteggiatrici. Una di queste è Vanessa con cui il tronista è uscito subito in esterna.

Fede sta conoscendo due nuove ragazze: Elena e Vanessa! Chi lo avrà colpito di più? #UominieDonne pic.twitter.com/RWaqawO19D — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 15, 2022

ore 16:00 – In studio si finisce a ballare reggaeton con Fede estasiato dalla nuova corteggiatrice Elena.