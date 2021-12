Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 15 dicembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Isabella e Fabio innamorati lasciano il programma.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà del trono di Andrea Nicole. La tronista è vicina alla scelta? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 15 dicembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma a centro studio. La dama è uscita ancora una volta con Leonardo.

ore 15:15 – Gemma e Tina ballano sulle note di “Grease” come Olivia Newton-John rispettivamente con Leonardo e Gianni.

ore 15:20 – Intanto Elena dal parterre stuzzica Leonardo chiedendogli il numero di telefono. Gemma è stranita dalla casa, ma non è ancora finita visto che parterre interviene anche Nadia.

“Io vorrei chiederti il tuo numero di telefono…” #UominieDonne pic.twitter.com/u8g3Bfvflf — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 15, 2021

ore 15:30 – La scelta di Andrea Nicole: “quando sono a casa mi suona il citofono era Ciprian. Io apro, passiamo la notte insieme“. In studio scoppia il putiferio con Gianni Sperti che urla: “siete due disonesti, sei una disonesta. Tu hai avuto un’importanza molto grande qui, ma non c’è differenza tra uomo e donna, ma tra persona per bene e non per bene e tu sei una persona non per bene“.

Il racconto di Andrea Nicole su come sono andate le cose con Ciprian! #UominieDonne pic.twitter.com/zfFUqJXEPt — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 15, 2021

ore 15:45 – Anche Maria De Filippi ci è rimasta male dal comportamento di Andrea Nicole: “queste cose possono capitare, puoi anche dire alla redazione non lo caccio, lo tengo. Su Ciprian io penso che tu abbia fatto una cosa non bella per lei, hai scelto in modo egoista di mettertela in questa situazione. Mi spiace dirlo Alessandro, tutte le volte che vedevo per quello che erano i miei occhi, la scelta era Ciprian. Tu vai a casa di lei per un puntiglio, non credo minimamente che non ti riesci ad esprimere in tv, penso che quel messaggio che hai scritto a lei non venisse letto. Quel messaggio ti ha oscurato l’immagine e dovevi per forza di cosa ripulirti”.

ore 16:00 – Si conclude con il ballo di Gemma e Leonardo.