Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 14 ottobre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi spazio alle troniste Lavinia e Federica. Cosa sarà successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 14 ottobre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

È arrivato l’orologio per il compleanno di Alessandro, e Tina… #UominieDonne pic.twitter.com/lfxCPmnFDZ — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 14, 2022

ore 14:45 – In studio ennesimo scontro tra Pinuccia e Tina.

ore 15:00 – A centro studio è il momento di Gemma e Roberto. Il cavaliere è uscito con la dama, ma continua a conoscere anche Paola.

Roberto, oltre a Gemma, frequenta anche Paola che ci tiene a dire la sua… Cosa ne pensate delle sue parole? #UominieDonne pic.twitter.com/b42pRAZHMJ — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 14, 2022

ore 15:30 – E’ il momento di Ida e Claudio. La dama sta conoscendo il cavaliere, ma Tina è dubbiosa sul reale interesse della dama viste le sue parole. “Oggi riparto ovviamente con un pò di freni” – dice la dama, ma Riccardo non è d’accordo. “Nella realtà è sempre andato in maniera diversa e non mi va di ripetere visto che poi passo per quello pesante” – dice Riccardo.

Nuovo confronto in studio tra Riccardo e Ida! #UominieDonne pic.twitter.com/lWEwFhvsna — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 14, 2022

ore 15:45 – Si passa al trono classico di Fede. Il tronista è uscita con Noemi e dal parterre Monica è molto risentita dalla cosa. Tra le due corteggiatrici parte il confronto.