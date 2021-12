Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 14 dicembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata ennesimo confronto – scontro fra Ida e Diego.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà delle troniste Roberta e Andrea Nicole. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 14 dicembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con il trono classico di Roberta.

Roberta prova a spiegare a Luca come si sente… Riusciranno a chiarirsi? #UominieDonne pic.twitter.com/DDstQgY1A5 — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 14, 2021

ore 15:00 – Roberta è uscita in esterna con Luca, ma le cose non sono andate benissimo. “Se non ci riesco dentro di me, preferisco fare una esterna così in cui ti dico quello che sento dentro” – dice il corteggiatore romano. Poi è la volta dell’esterna con Samuele che le ha fatto una bellissima sorpresa di compleanno conclusasi con un lunghissimo bacio.

ore 15:05 – Luca ha scritto una bellissima lettera a Roberta in cui si è aperto raccontando le delusioni vissute in amore ed amicizia. La tronista si alza per abbracciarlo, ma poi decide di non ballare con nessuno dei due. Gianni le chiede perchè questa scelta e lei “sono felice che lei riesca a farmi vedere questo suo lato, sono super contenta di accoglierlo. Ho dei freni però con lui, ho bisogno che lui lo capisca“.

“Se hai le certezze da parte mia, perché stiamo qui?” #UominieDonne pic.twitter.com/bYRXeyfiAs — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 14, 2021

ore 15:15 – Roberta e Luca discutono. La tronista domanda come mai è ancora lì, ma il corteggiatore non risponde. La situazione degenera con Luca che lascia lo studio.

ore 15:30 – A centro studio Biagio e Andrea. Il primo è uscito con Adriana, mentre il secondo con Bernarda. Biagio però crede che Bernarda l’abbia solo usato: “l’ho contattata, ma non mi ha risposto. Se teneva a me così tanto…”.

La conoscenza tra Biagio e Bernarda sarà definitivamente chiusa? #UominieDonne pic.twitter.com/FMwY7OJGQk — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 14, 2021

ore 15:45 – Si passa a Fabio ed Isabella. “E’ nato tutto in un modo pazzesco e devo dire onestamente che in questo programma succedessero le cose che sono successe a noi” – dice il cavaliere – “abbiamo usato, in senso buono, i ritmi di questo programma per scandire i nostri. Il tutto si è incastrato in modo meraviglioso, credo di aver portato Isabella a cercare di ragionare nel modo in cui sono abituato. Hai sempre detto che avevamo 10 anni, ma ne ho aggiunto un pochettino. Ti chiedo scusa se ti ho forzato, forse ho cercato di stupire con gli effetti speciali. Mi piacerebbe che tu uscissi con me da questo programma”. La dama è entusiasta e in lacrime annuncia: “noi usciamo dal programma”.

ore 16:00 – Anche Isabella non ha alcun dubbio: “quando è arrivato Fabio, piano piano piano, è la persona che io voglio e con la quale voglio fare questo percorso“. Petali, bollicine e un ultimo ballo sulle note di “Magari” di Renato Zero.