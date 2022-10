Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 13 ottobre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si continuerà a parlare del Trono Classico con le troniste Federica e Lavinia. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 13 ottobre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende dalla tronista Federica. La tronista ha ricevuto un mazzo di fiori con un messaggio in codice “un gesto con te“. Non solo, in studio anche un regalo: una collanina con un punto luce, ma la tronista “non so a chi pensare“. I pensieri sono di uno dei corteggiatori che vuole però restare anonimo. Tina è convinta sia stato Gabriele, ma Maria De Filippi precisa “neanche io lo so”, ma Federica vorrebbe saperlo: “è un bel gesto, vorrei saperlo“.

ore 15:00 – A centro studio è il momento di Ida e Claudio. “E’ molto presente, ci stiamo conoscendo” – dice la dama che rivela – “ho un’attrazione verso di lui“. Tina interviene: “sempre le stesse cose” e dal parterre Claudia domanda “cosa vorresti sentirti dire? Ogni volta è sempre la stessa cosa, la prima sera che cosa vuoi che uno faccia? Si conosce una persona, ci può essere un bacio come no“. L’opinionista è furiosa e domanda: “ma c’è qualcuno per Melania?”. Intanto la Platano racconta che Riccardo l’ha chiamata, ma precisa “non mi interessa quello che hai da dirmi”.

Tra Ida e Claudio c’è una bella chimica! Come proseguirà la loro conoscenza? #UominieDonne pic.twitter.com/32GUePdbZu — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 13, 2022

ore 15:15 – E’ il momento di Roberto. Il cavaliere è uscito con Paola, ma non disdegna Gemma. “Sono affascinato da Gemma, ma sono uscito anche con un’altra dama che non è presente qui: Katia” racconta il cavaliere con Gianni che commenta “tutte e tre simili“.

Roberto è rimasto molto colpito da Paola… Potrebbe essere la donna giusta per lui? #UominieDonne pic.twitter.com/fZ2ZXSc5Wo — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 13, 2022

ore 15:30 – Scontro in studio tra Armando e Cristina. Il motivo? Riccardo che ha invitato la dama a ballare, ma il cavaliere napoletano non ha apprezzato il suo comportamento. “Ballano le persone che si interessano tra di loro” – precisa Armando.

“Ho capito che non possiamo andare avanti” Sarà una chiusura definitiva? #UominieDonne pic.twitter.com/umNTzfainR — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 13, 2022

ore 16:00 – Si passa al Trono classico di Federico. Il tronista è uscito con Carola , ma l’esterna tra i due non va bene. “Se ti metto ansia addosso vuol dire che non è cosa” – dice il tronista che ad un certo punto abbandona l’esterna per poi tornare. Cosa succederà?