Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 10 ottobre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà del trono di Federica, ma anche di Riccardo. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 7 ottobre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – A centro studio Federica. La tronista è uscita con il corteggiatore Gabriele che nomina Riccardo che si alza dal parterre.

Federica commenta così l’esterna fatta con Gabriele! Avete visto com’è andata? #UominieDonne pic.twitter.com/jtV92PqdCf — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 10, 2022

ore 15:00 – Si passa a Ida e Riccardo. La dama non vuole più uscire con il cavaliere che ci resta male: “l’altra volta dissi che mi sono innamorato anche del suo lato da 15enne. Poi me l’ha fatto presente la volta dopo”, ma la dama si difende “sono stata chiara con te”. Il cavaliere allora ribatte: “va bene, così ci abbiamo messo una pietra sopra per sempre“. Gianni non capisce come mai Riccardo sia innervosito dal rifiuto di Ida.

“Mi dispiace ma io con te non ci esco più” #UominieDonne pic.twitter.com/D2kFMxbfxD — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 10, 2022

ore 15:30 – E’ il momento di Isabella e Fabio. La coppia, nata nel programma, si è sposata. In studio si commenta il matrimonio con Tina che esalta la dama, mentre Gemma non prova alcuna emozione. Chiamata in causa la dama dice: “ha rilasciato delle interviste parlando di me e del mio futuro consigliandomi dei siti dove rivolgermi perchè la trasmissione non basta. Dire che l’ultima possibilità per me è andare nei siti di incontri non è una cosa bella per una donna di classe come te, non siamo amiche. Goditi questo momento, parla di Fabio e del matrimonio“. Armando dal parterre: “auguri di cuore, mi avete emozionato, ma dimentica. Le interviste le rilasci, ma nonostante tutto sono felicissima con voi“.

ore 15:45 – Si passa al Trono Classico. Federico è uscito con Carla e non nasconde di esserne rimasto molto colpito. Poi è la volta di Fede che è uscito con Noemi che commenta l’esterna con Monica. La corteggiatrice in studio si difende.

Monica ha qualcosa da dire dopo aver visto l’esterna di Fede e Noemi! Che ne pensate delle sue parole? #UominieDonne pic.twitter.com/BkCWWAzabv — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 10, 2022

ore 16:00 – In studio si continua a discutere quando Fede dice di voler ballare con Noemi. Monica vuole andare via, ma…