Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 10 gennaio 2022 in onda su Canale 5. Dopo la lunga natalizia, ritorna il dating show più seguito del piccolo schermo con protagonisti dame, cavalieri, troniste e tronisti.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, la prima puntata del 2022 potrebbe svelare la scelta di Roberta Giusti. Chi sceglierà la tronista? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 10 gennaio 2022 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La prima puntata comincia con Gemma. Prosegue la conoscenza della dama con Leonardo.

Leonardo pensa che tra lui e Gemma non ci sia ancora un’attrazione fisica! Che ne pensate delle sue parole? #UominieDonne pic.twitter.com/RSuOdpNFyg — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 10, 2022

ore 15:00 – Qualcosa non va tra Gemma e Leonardo. Proprio il cavaliere rivela: “non c’è ancora quella attrazione fisica che richiede Gemma. Lei vorrebbe che stia tutti i giorni al telefono con lei, ma ho un lavoro e non posso sempre stare al telefono con lei o inviarle dei messaggi. Lei pretende un pò troppo e velocemente le cose”. Tina in studio ha le idee chiare: “se non è scattato subito, non scatterà più“.

ore 15:15 – Gemma è furiosa: “stavo ascoltando tutte le bugie peggiore che Leonardo poteva dire“. La dama riporta le cose dette da una donna: “corro, non mi baci perché i miei baci ti fanno schifo. Non ti piaccio perché non ti piace la mia pelle da vecchia. Terza cosa: tanto è tutto finto e spettacolo”. Non solo, la Galgani aggiunge: “a te interessa solo una signora bionda, ma non la puoi frequentare perchè se no ti faccio scenate e sono possessiva“. Il cavaliere cerca di difendersi: “ho mandato un messaggio su Instagram. Ho visto una foto e ho chattato con lei. L’ho conosciuto solo online, mai vista dal vivo: mi ha chiesto 500 euro e ho bloccato il telefono“.

Gemma vorrebbe delle spiegazioni! Come finirà la frequentazione con Leonardo? #UominieDonne pic.twitter.com/bgnj79lYhW — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 10, 2022

ore 15:30 – Tutti contro Leonardo in studio “reo” di aver lasciato il numero di telefono ad una donna su Instagram. Gemma si lamenta del comportamento del cavaliere: “fosse mai che mi fai una telefonata?“. Gianni chiarisce le idee alla Galgani: “è tutto vero, non gli piaci. A Leonardo piacciono le signore più giovani di te!“. Anche Armando interviene: “non sei credibile su niente, dovresti solo chiedere scusa“.

Siete d’accordo con le parole di Tina? #UominieDonne pic.twitter.com/gF9OibrjuI — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 10, 2022

ore 15:45 – Gemma Galgani scoppia a piangere, ma Tina precisa: “il primo che passa ti lanci, questa è la tua rovina. Non puoi investire così su una persona“.

ore 16:00 – Tina domanda a Leonardo: “cosa ti spinge a venire qui a Uomini e Donne se poi sei così bravo a cercare sulle chat?“, ma il cavaliere si difende: “non sono un attore, non riesco a fingere“. Intanto Gemma si è seduta in lacrime, mentre la Cipollari accompagna il cavaliere fuori dallo studio.