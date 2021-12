Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 10 dicembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata ennesimo scontro fra Armando e Diego.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, Isabella Ricci è pronta ad un grande annuncio. La dama lascerà il programma per vivere la sua storia con Fabio fuori? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 10 dicembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con il ritorno in studio di Gemma. Ad aspettarla a centro studio c’è Leonardo.

ore 15:00 – “Sono stati giorni difficili, poi sono guarita grazie anche a tutte le persone che mi sono state vicine e poi la presenza di Leonardo in questo periodo mi è stata di grande aiuto. E’ stata una cosa magica, non esserci conosciuti e visti di persona ha intensificato molto la nostra conoscenza e rapporto” – racconta Gemma in studio. Nadia prende la parola: “molto lieta, ti vedo in gran forma, ma vedo Leonardo da quando si è seduto ha perso un pò il sorriso“.

ore 15:15 – In studio si discute: Gemma è già sicura di Leonardo, ma Tina domanda “sicura di che?” con la Galgani “la nostra conoscenza è cresciuta giorno per giorno, mi fa stare bene“.

Cosa sarà successo tra Elena e Luigi? Lo scopriremo tra poco… #UominieDonne pic.twitter.com/s7taWqMPfT — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 10, 2021

ore 15:30 – Si passa alla conoscenza tra Elena e Luigi. Come prosegue tra i due?

ore 15:35 – In studio si discute tra dame; questa volta volano stracci tra Marika e Elena. Anche Tina però non perde occasione per dire la sua alla dama: “ce l’hai scritto in fonte: sono finta. Sei finta. Stasera devi uscire con Lapo, adesso balli con Luigi, ma che posizione prendi?“.

Alessandro e Ciprian hanno organizzato la stessa esterna per Andrea Nicole, e… #UominieDonne pic.twitter.com/fYFlpjg2ZQ — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 10, 2021

ore 16:00 – Si passa al Trono Classico di Andrea Nicole. La dama riceve una bella sorpresa da parte di entrambi i suoi corteggiatori Ciprian e Alessandro. Inconsapevoli i due le organizzano la stessa esterna!