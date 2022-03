Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 4 marzo 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Pinuccia scoppia nuovamente a piangere dopo le parole di Tina.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà della conoscenza tra Ida e Alessandro. Cosa è successo? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – Tina è infuriata ad inizio puntata: “Maria scusa vorrei sapere chi è il direttore delle luci? Vorrei sapere nome e cognome, ma sono stanca di gente che mi scrive ‘tu e Gianni siete così brutti, invecchiati, ma se vi spostate a centro studio diventi una dea. Gemma sembra che ha 40 anni, c’è qualcosa che non va, è un complotto contro me e Gianni. Vorrei parlare personalmente con il tecnico delle luci“.

ore 15:00 – Tina alla fine concorda con il direttore delle luci per “la luce effetto nebbia”. Gemma interviene: “sembri Paperino, ma poi tu brilli di luce propria non vedi come sei luminosa?“.

15:15 – Si passa alla conoscenza tra Alessandro e Vincenza. I due sono usciti e il cavaliere racconta: “ho sentito tutto, campane e campanelle. Mi piaci“. Pinuccia delusa decide di interrompere la ‘storia’, anche se Tina e Gianni le ricordano che tra loro c’era solo un’amicizia.

ore 15:30 – E’ il momento di Diego. Il cavaliere è uscito con Alessandra ed è scattato un bacio. In studio però Gloria ha da ridire e scoppia una discussione.

ore 16:00 – Diego contro Gloria. “Io faccio un passo avanti e voi ne fate dieci indietro. Ancora con Ida? Basta“, ma Gloria dal parterre “sono scomoda per te, perchè non mi hai baciato. Non eri convinto perchè io essendo di Roma dovevi vedermi più spesso e non ti andava“. Il cavaliere la minaccia: “sono un signore, è meglio che certe cose non le dico…“