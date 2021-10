Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 21 ottobre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Matteo è in crisi per le corteggiatrici e nuovo battibecco fra Tina e Gemma.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Armando e Marika. Cosa è successo tra i due? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del giovedì 21 ottobre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata comincia con Tina e Gemma. Soliti battibecchi e poi si passa a Ida.

ore 15:00 – A centro studio si siedono Ida e Marcello. La dama racconta: “sono andata a trovarlo, la giornata è passata tranquilla e serena. Mi sono trattenuta perchè vedevo che dall’altra parte c’erano dei freni“. Il cavaliere replica: “non è così“. Tina allora domanda: “ma è la prima volta oppure ti è già capitato? Perchè quando una persona sta con un’altra non è che stai a pensare a tutte ste cose“.

ore 15:10 – Marcello: “Ida a me dispiace. Non sei stata un tentativo, io ci credevo proprio. Non mi sono mai tirato indietro, può capitare nella vita una cosa che piace, ma non fa bene”. Armando dal parterre interviene: “quando vi baciavate c’era chimica?” con il cavaliere che replica “pensavo di trasmetterle delle cose, ma poi c’è stata la rottura, non ci siamo trovati“. Ida si alza e se ne va.

ore 15:20 – Il tronista Matteo torna sulla questione Noemi e del suo profilo Instagram. La corteggiatrice ci è rimasta male per le sue parole, ma il tronista le fa capire il suo punto di vista. Noemi chiama in causa anche la ‘rivale’ Veronica per via del suo carattere da ‘acqua cheta”.