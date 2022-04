Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 13 aprile 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata scontro tra Tina e Armando.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Riccardo e Gloria. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 13 aprile 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Tina che ha un regalo per Pinuccia: “è una busta di fagioli, Viterbo è nota per i fagioli. Puoi farci tutto quello che vuoi. Ho scritto anche un pensiero per lei”.

Pinuccia e Bruno sono usciti insieme per la prima volta e adesso vorrebbero conoscersi meglio 🥰 #UominieDonne pic.twitter.com/tJcwOCBfs9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 13, 2022

ore 15:00 – Due nuove dame per Alessandro. Intanto Tina riprende Ida che si è avvicinata nuovamente a Riccardo: “hai attaccato Alessandro, ora arriva il tuo ex e tu ricominci? Alla fine alla luce dei fatti accaduti oggi, ha avuto ragione lui”. Alessandro si difende dalle parole di Gianni: “Federica mi è piaciuta, mi sono interessato a quella persona quando mi sono distaccato da Ida. Devi essere preciso come lo sono io”.

ore 15:15 – Tina e Gianni hanno pareri differenti su Ida. “Non disegniamola sempre come la donna che viene illusa” – precisa l’opinionista, mentre Alessandro si difende ancora: “Gianni non è giusto come tratti le storie, devi essere imparziale“. Intanto in studio ci sono tre nuove ragazze per lui. Tra queste Jessica che si complimenta per il comportamento che Alessandro ha avuto con Ida: “non credo a chi si innamora in due mesi, apprezzo chi va con calma”.

ore 15:30 – Si parla di Riccardo e Gloria. Armando dopo la puntata ha raggiunto la dama per chiederle spiegazioni e in studio immancabilmente si discute sulla cosa. I due cavalieri si confrontano con Riccardo che precisa: “non ho ritenuto giusto quel gesto, non ho mai visto educazione in lui“.

Secondo Riccardo, Armando si è intromesso nella sua storia con Ida e in studio gli animi si scaldano… #UominieDonne pic.twitter.com/QCefvM4ij9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 13, 2022

ore 15:45 – Riccardo chiude con Gloria. La dama allora domanda: “come mai ti sei rivolto verso Armando? Se volevi chiudere non ha avuto senso“. Dal parterre interviene il corteggiatore Andrea che riprende sia Diego che Riccardo.

Riccardo vorrebbe chiacchierare con Ida come una volta… #UominieDonne pic.twitter.com/tQbi8fBcKL — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 13, 2022

ore 16:00 – Sul finale Riccardo chiede di poter chiacchierare con Ida. Tinì: “è giusto che vi chiariate e che finalmente capiate cosa deve succedere tra voi due“.