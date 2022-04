Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 12 aprile 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Tina furiosa con Ida.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Diego e Aneta. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 12 aprile 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Armando. Il cavaliere precisa: “è stata una settimana un pò particolare, vi avevo detto che ero rimasto deluso dalla mia ultima frequentazione. Ho avuto un rifiuto nel rapportarmi con le persone, non avevo più voglia, mi sono chiuso in me stesso“.

“Non vi ho comunicato che non ero intenzionato ad andare avanti…” #UominieDonne pic.twitter.com/MRlNbWqMdr — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 12, 2022

ore 15:00 – Tina contro Armando: “non gli siete piaciute, vi ha tenute per me. Oggi vi liquida“, ma il cavaliere si difende. L’opinionista: “sei tu che usi le donne per sederti là, per non fare brutta figura e per giustificare la tua presenza qui. E poi sono gli altri quelli che imbrogliano. Sei il primo che scredita gli altri, che punta il dito sugli altri e…”. Sara prende la parola: “ci sono rimasto veramente male, sono venuta qui per te e credo che tu sia professato sempre rispettoso, educato e corretto, cosa che invece non hai fatto perchè non credo che un minuto della tua vita fosse così prezioso per non scrivere nemmeno un messaggio di scuse a prescindere dalla motivazione”.

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Bruno. Il cavaliere diviso da più dame. Poi è la volta di Franco. Per il cavaliere una nuova dama: Emiliana.

Marco partecipa a #UominieDonne per conoscere Stefania! pic.twitter.com/OXSdKC86qD — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 12, 2022

ore 15:30 – Un nuovo corteggiatore per Stefania. Si tratta di Marco, romano che gestisce un ristorante. Si passa al trono di Veronica. La tronista è uscita con Federico: esterna divertente e molto simpatica che incontra l’approvazione di tutti in studio. Non solo, Veronica è uscita anche con Matteo.

ore 15:45 – Si passa al trono di Luca. Il tronista scopre che Lilli non c’è più dopo la scelta di uscire per due volte con Aurora. “Non mi piace di parlare di una persona che non c’è, ma il percorso non è solamente l’esterna, ci sono tante altre cose e particolari che io guardo” – precisa il tronista.

Lilli non si è presentata in studio! Cosa fareste voi al posto di Luca? #UominieDonne pic.twitter.com/nKFARPJZus — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 12, 2022

ore 16:00 – Luca ha raggiunto Soraya. I due hanno fatto pace con un bacio. “Ero arrabbiatissima, me lo ritrovo fuori dall’hotel, ma quando me lo ritrovo lì non riesco a far finta di essere arrabbiata. Mi piace” – precisa la corteggiatrice che non nasconde di avere tanta paura, ma è intenzionata a vivere questa conoscenza fino alla fine.