Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 11 aprile 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Maria De Filippi contro Diego e Alessandro che non hanno protetto Ida.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Riccardo Guarnieri. Una nuova dama per lui. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 11 aprile 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Pinuccia e Tina. Prove amplifon in studio. La Cipollari domanda a Giovanna: “sei arrivata vergine al matrimonio?“, ma la dama non sente ma grazie a Maria De Filippi risponde “erano altri tempi, io non sono giovane com te”. L’opinionista poi fa la stessa domanda a Lucia: “si, mia suocera ci teneva e ho dovuto dare anche la prova” e a Gemma: “ero molto giovane, mi sono sposata che ero minorenne, avevo 20 anni“. Infine anche Pinuccia: “si, mi sono sposata che ero appena uscita dalle suore. Allora si, oggi purtroppo non è così“.

ore 15:00 – A centro studio Riccardo. Il cavaliere è uscito con Gloria. I due sono usciti insieme due volte e c’è stato anche un bacio. La dama poi si confronta con Paolo con cui c’è stata una breve conoscenza, ma poi parla del ritorno di Riccardo nel programma. “Rispetto molto quando le storie si chiudono da poco, sono molto per le donne, ma devo pensare anche a me invece di pensare agli altri” – precisa la dama, mentre Armando dal parterre precisa “non condivido, ma ho un’idea di lei molto televisiva“.

ore 15:15 – Si passa a Ida e Illie. Il cavaliere: “vederla ieri è stato spettacolare. Sono riuscito a condividere con lei delle cose, ero particolarmente emozionato“, ma la dama “lo sto conoscendo giorno dopo giorno“. Tina interviene: “quando si trattava di Alessandro doveva essere tutto cotto e mangiato, adesso che riguarda lei dice ‘devo ancora conoscerlo’. E’ una contraddizione vivente“.

ore 15:30 – Intanto anche Alessandro è uscito con la nuova dama Alessandra e l’ha baciata. Ida sottolinea: “bacia tutte” e in studio scoppia il confronto. Gianni contro Alessandro per un bacio che poteva essere evitato, mentre Armando interviene: “forse pensi a Federica“, ma il cavaliere ribatte “vatti a prendere Lucrezia“.

ore 15:45 – Si passa al trono di Veronica. La tronista è uscita con Fernando, ma l’esterna non è andata bene. “Mi rivedo e sento che non sono naturale, nella vita normale ho bisogno di tempo per conoscere una persona” – precisa il corteggiatore. Lei è molto incerta: “una persona abbastanza riservata, al di là dei dubbi su Instagram, ma una persona che vede per una seconda volta un’altra non fa certi gesti, mi è sembrato costruito“.

ore 16:00 – Veronica non è sicura della lealtà di Fernando. Anche Gianni è convinto che sia tutto finto: “non è una cosa reale che succede nella vita con una persona che vedi una seconda volta. Tu hai sprecato un’esterna, invece di parlare di te, di chi sei nella vita per toglierle i dubbi”. Alla fine la tronista, nonostante tutto, decide di farlo restare.