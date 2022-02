Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 7 febbraio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il ritorno in studio Andrea Nicole e Ciprian. La tronista fa la sua scelta dopo mesi.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni Gemma conoscerà un nuovo spasimante. Chi sarà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 8 febbraio gennaio 2022 in diretta testuale con Video da Witty Tv

Tina ha cercato quattro ex di Gemma! Tra poco scopriremo di chi si tratta 😏 #UominieDonne pic.twitter.com/pzQAZfpHKG — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 8, 2022

ore 14:45 – Nuovo confronto in studio fra Tina e Gemma. “Le tue critiche non corrispondono” precisa la Galgani, ma l’opinionista si difende andando ad incontrare dei cavalieri per chiedere il loro parere.

Tina o Gemma: voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/yAoeU1SxbN — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 8, 2022

ore 15:00 – Tina è una furia: “mi sono inventata che Gemma si è fatta il lifting? Il Botox? Le labbra e il seno? Quando ti sei andata a rifare i tuoi bei pesi, abbiamo visto tutta Italia il tuo filmato: ti abbiamo visto. C’è stato un film dietro le tette di Gemma“. Maria De Filippi precisa: “le telecamere le abbiamo portate noi” e la Cipollari ribatte “poteva rifiutarle“. Dal parterre Ida interviene: “in parte tu Tina può influire nell’allontanare gli uomini“. L’opinionista si difende: “racconto quello che fa qui dentro e commento quello che dice e fa“.

“La colpa è solo la sua” Remo difende Tina dalle accuse di Gemma! #UominieDonne pic.twitter.com/1RzlcrVO8a — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 8, 2022

ore 15:10 – Remo e Michele parlano della loro storia finita con Gemma. Poi è la volta di Maurizio che precisa: “le cose sono terminate per mia scelta, non per Tina“. Ma il bello deve ancora arrivare visto che anche Giorgio Mainetti ha voluto dire la sua: “seguo le fasi della nostra carissima Gemma e vedo che spesso dà la colpa a Tina della fine dei suoi rapporti con i pretendenti al titolo. Allora cara Gemma anche quando ci frequentavamo Tina ci attaccava in maniera tremenda, ma se un uomo ha le cosiddette non si fa intimorire e la storia prosegue. In ogni caso non è assolutamente colpa del passerotto e smetti di lamentarti, è l’ora di finirla e non dare colpa a Tina dei fallimenti, lei dice sempre la verità”.

ore 15:20 – Intanto per Gemma c’è una nuovo cavaliere: si tratta di Pierluigi. “Ho grande stima e rispetto per te e questo attacco ti rafforza. Tu non sei solo Gemma, sei tante donne italiane che si rivedono in te” – dice il cavaliere – “loro si immedesimano in te“. Tina domanda: “quanti gradi ti mancano?“, ma il cavaliere replica “la vedo benissimo“. La Galgani decide di conoscerlo e ballano una bachata.

Continua la conoscenza fra Ida e Alessandro! Voi come li vedete insieme? #UominieDonne pic.twitter.com/7QLNB80cEq — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 8, 2022

ore 15:30 – E’ il momento di Ida. La dama prosegue la sua conoscenza con Alessandro: “è molto presente. Devo capire se è solo un’attrazione fisica. C’è una bella energia, mi tiene euforica e contenta“.

ore 15:40 – A centro studio Luciano. Il cavaliere è pronto a ballare con due ballerine di Amici: Elena e Francesca.

Un incontro speciale che non dimenticheremo ❤️😂 #uominieDonne pic.twitter.com/yWxO1HtM4c — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 8, 2022

ore 16:00 – Dopo il ballo di Luciano, in studio c’è un nuovo cavaliere per Giovanna.