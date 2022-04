Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 6 aprile 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Armando lascia lo studio dopo una lite con Aneta.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi ci sarà il ritorno di Riccardo in studio. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 6 aprile 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – Pinuccia ha un regalo per Tina: del riso con una frase “il riso abbonda sulla bocca degli stolti“. L’opinionista chiede spiegazioni: “cosa vuol dire?” con la dama che replica “è per te, che parli e ridi, io la vedo così“. Ma Tina ribatte: “non credo che è così, stolto vuol dire stupido“.

ore 15:00 – Tina non ha gradito il regalo di Pinuccia: “sei un essere umano cattivo e perfido. Ti ringrazio, ma non mi piace la frase che accompagna. Sai qual è il tuo più grosso difetto? Sei cattiva, lanci frecciatine e poi ti salvo ‘non lo sapevo’“. Intanto a centro studio si siede Alessandro che riprende la dama per il suo biglietto. Tina è una furia con Pinuccia: “è un mese e mezzo che ti siedi lì, Alessandro non ti vuole, lo vuoi capire?“.

ore 15:15 – Si passa ad Alessandro. Per lui c’è una nuova dama. Intanto in studio torna Riccardo Guarnieri. “Sono un pò sfortunato, sono un eterno incompreso o forse perchè più passano gli anni e si diventa esigenti” – dice il cavaliere che saluta Ida.