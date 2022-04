Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 4 aprile 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma è stata mollata da Franco.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Ida. Una nuova conoscenza in arrivo per la dama. Di chi si tratta? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 4 aprile 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con la passerella di Pinuccia.

ore 15:00 – Pinuccia è gelosa di Ida: “dai che un pochettino ti piace Alessandro. Anche a Gemma…“, ma il cavaliere precisa “non è così. Ti stai sbagliando“. Intanto tocca proprio a Gemma fare la passerella…

ore 15:10 – A centro studio Ida. La dama è uscita con Ilie che l’ha portata al laghetto del’Eur. “Sono stato bene, mi sono divertito. C’è stata leggerezza in ciò che ci siamo detti” racconta il cavaliere che ha scritto anche due frasi per la dama. La Platano è incuriosita e vuole uscire una seconda volta con il cavaliere. Dal parterre interviene Alessandro e scatta un confronto con la dama che coinvolge anche Tina e Gianni. Scontro tra gli opinionisti con Gianni che riprende Tina: “ma perchè non sei a favore della donna?” con la Cipollari che precisa “non è così, non è che non sono a favore delle donna, io sono a favore della verità“.

ore 15:20 – E’ la volta di Bruno e Vincenza. “Ieri sera sono state bene con Rosa, mi ha dimostrato una complicità diversa da quella avuta con Vincenza che non è compatibile con me” precisa il cavaliere.

Diego e Mariagrazia proveranno a far funzionare le cose tra loro? #UomineiDonne pic.twitter.com/KJPFwOINO1 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 4, 2022

ore 15:30 – A centro studio è il momento di Diego e Mariagrazia. “Abbiamo cercato di trovare una parola che non conosciamo a quello che manca. Stiamo bene passando il tempo insieme, lei è qualcosa che difficilmente mi è capitato fino ad oggi. Lei è proprio una donna, non è curiosa di cose futili” dice il cavaliere, ma tra i due manca l’aspetto fisico e i due decidono di chiudere.

ore 15:45 – Poi si parla della conoscenza tra Davide e Daniela. Le cose proseguono bene, ma la dama è contrariata: “ieri mi hai trattata male“.

ore 16:00 – Si passa al trono di Veronica. La tronista è uscita con Fernando. Tra i due è scattata una forte curiosità e i due non nascondono di voler uscire per una seconda volta.