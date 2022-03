Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 31 marzo 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata ancora un confronto – scontro fra Tina e la dama Pinuccia.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi ci sarà la scelta di Matteo. Chi avrà scelto il tronista tra Valeria e Federica? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 31 marzo gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Matteo. Oggi il tronista farà la sua scelta.

ore 15:00 – Prima della scelta, i best moments tra Matteo e Valeria. Poi è la volta dei momenti più belli con Federica.

ore 15:15 – A centro studio Luca e Matteo. Il tronista romano ha scritto una lettera all’amico: “ti stringo forte a me come un fratello perchè è quello che sei. Qualunque sia la tua scelta, siamo sicuri che l’avrai fatta con il cuore“. Poi Matteo fa i ringraziamenti: “volevo ringraziare te Maria e tutte le persone che lavorano qui, gli autori, chi con uno sguardo o con un sorriso mi hanno fatto stare bene“.

ore 15:20 – Federica è la prima ad entrare e non è la scelta di Matteo. “Ti chiedo solo di essere breve” – dice subito la corteggiatrice, ma il tronista “è un pò difficile per un percorso così lungo. Tu mi sei piaciuto sin da subito, tu ci hai messo un pò di più. Quando sono venuto a Napoli e ho cominciato a vederti fuori con me tanto che ti ho presentato una parte della mia vita. Poi è successo che ho baciato un’altra persona e ho provato un’emozione forte e mi ha fatto andare in conflitto. A quel punto ho preso del tempo per scavare e capire bene e in quel momento il mio cuore ha fatto un nome, l’ho sentito bene, ma quel nome non è il tuo“.

ore 15:30 – Federica replica a Matteo: “ero consapevole e convintissima della scelta. Ero convinta perchè forse per maturità sei molto più vicino a lei che a me. La corteggiatrice replica: “io sono ostinata e quando mi piace una persona continuo a costo di prendere batoste, ma esco da qui che sono stata me stessa e fiera. Quando mi sei venuta a prendere potevi non farlo se non c’era quella cosa forte. Mi sono fatta trattare male, ho risposto male, mi sento presa in giro”. Sul finale la corteggiatrice: “ti auguro di crescere Matteo”, ma Tina lo difende: “la persona immatura sei tu, sei un ignorante, visto che non sei la scelta, una persona educata come tu hai ritenuto d’essere, non ti ha scelto e fattene una ragione. Ha fatto bene, sei stata sempre un macigno”.

ore 15:45 – In studio entra Valeria. Matteo: “ricordo quando sei scesa per me e la nostra prima esterna. Non era scontato che una persona entrasse nel mio percorso disastroso. Poi cita la prefazione di un libro “chi come me si trascina zaini e pietre non può fare a meno di stare con chi è leggero”. Dopo l’ultima nostra esterna sono andato a casa per capire e scavare dentro me….e ho capito che non sarei più riuscito a baciare un’altra ragazza perchè la mia scelta se lo vuoi sei tu!”.

ore 16:00 – Sul finale Tina riprende Gemma che piange per la scelta di Matteo: “dovresti essere felice e tu piangi“. La dama: “piango per emozione, è bello. Vado orgogliosa delle lacrime, ma almeno in questo momento…“.