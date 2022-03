Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 3 marzo 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Ida e Alessandro ad un bivio: la coppia si da l’esclusività tra dubbi e paure.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà del trono di Luca. Cosa è successo? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 3 marzo gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – A centro studio Biagio. Il cavaliere è uscito con Stella.

ore 15:00 – Biagio: “Cristiana mi ha fatto l’occhiolino“, ma la dama smentisce “non è così, se vuoi chiedermi il numero è una cosa, ma non c’è stato nessun occhiolino“. Stefano interviene dal parterre per capirci meglio e il cavaliere replica: “tu non mi conosci, se tu mi giudichi una persona non bella, dimmelo qui davanti a tutti. Tu chi sei per giudicare me? Non ti permettere mai più!”. Tina ribatte: “sei proprio un buffone, un burattino”.

Tina dice la sua sulla conoscenza fra Sara e Gianluca! Siete d’accordo con le sue parole? #UominieDonne pic.twitter.com/1z6VwNsnoY — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 3, 2022

ore 15:15 – Si passa a Sara e Gianluca. I due sono stati a Firenze per qualche giorno: “ci stiamo conoscendo. Le cose vanno bene” – dice la dama – “c’è una bella intesa intellettuale, è un uomo con cui si può parlare di tutto. E’ molto empatico“. Tina interviene: “non è vero, non ti piace” e la dama conferma “non l’ho nascosto”. Il cavaliere non nasconde di essere un passo avanti: “a me lei piace, ma conta anche l’affinità mentale“, ma Tina lo avvisa: “non vedo alcun interesse da lei, non investire. Non andare troppo oltre, pensa a quello che sta bene a te“.

ore 15:30 – Intanto Ida decide di terminare la conoscenza con Alessandro.

ore 15:45 – Nuova crisi di Pinuccia che scoppia in lacrime e dice: “non sopporto Tina” che replica “se la gente ha espresso certe cose, evidentemente hanno capito come è“. La dama: “Alessandro mi vuole bene, lo vuoi capire“, ma l’opinionista ribatte “ricordi come hai trattato questo signore?“.

Luca si è aperto tanto durante l’esterna con Soraia! Potrebbe essere la ragazza giusta per lui? #UominieDonne pic.twitter.com/rr9UncGvPS — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 3, 2022

ore 16:00 – Si passa al Trono Classico di Luca. Il tronista è uscito in esterna.