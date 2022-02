Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 3 febbraio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata scontro fra Tina e Gemma per una sedia: cosa è successo?

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si parlerà di Gemma. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – La puntata comincia con Luciano che balla sulle note di “Thriller” di Michael Jackson la dama Lucia.

ore 15:00 – Gemma nel dopo puntata in lacrime chiede di poter vedere alcuni cavalieri per capire cosa non va in lei. In particolare alcuni cavalieri si soffermano sul ruolo di Tina: “non è facile, venire a corteggiare te è come entrare nella fosse dei leoni“. Franco precisa: “da spettatore sembrava che le litigate fra te e Tina fossero fatte un pò per gioco“. La Galgani arriva alla conclusione: “sono scomoda non per quella che sono, ma per quello che mi porto al seguito“.

ore 15: 15 – Tina risponde a tutti: “sono stanca che Gemma continua a dare la colpa a me dei suoi fallimenti amorosi“, ma anche Gianni interviene: “sono tutti uomini che non sono interessati a lei“. La dama ribatte: “hanno avuto timore, la maggior parte sono stati contenuti e trattenuti, mi sono esposta perché sono stanca“. L’opinionista propone un video con tutte le esibizioni della dama: “sono esibizioni che devi anche adeguare alla tua età. Se parli di sentimenti e moralità poi…“.

ore 15:30 – A centro studio Ida. La dama è uscita con Alessandro: “ha una bella energia. E’ stata una bella serata, ci siamo divertiti. Mi ha riempito di complimenti“. La serata è andata molto bene: tra i due c’è stato anche un bacio. “L’ho accolto malissimo, sono stata pessima” – dice Ida. Dal parterre Diego: “mi dà fastidio, una parte di me…ho vissuto con lei e sentirla che la prima sera che esce si bacia, mi tocca“.