Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 28 gennaio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata si è parlato di Ida e della conoscenza con Andrea.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni spazio ai tronisti. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 28 gennaio 2022 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – E’ tempo di sfilata a Uomini e Donne. Il tema è “Nell’arte della seduzione non ho rivali”. La prima a sfilare è Giovanna.

Abito di pizzo nero e un tango passionale 💃 È Giovanna la vostra preferita? #UominieDonne pic.twitter.com/s6cp5fZa5Z — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 28, 2022

ore 15:00 –Tina si confronta con Armando che giudica “scema” una battuta dell’opinionista. “Cerca di moderarti” – dice Tina ad Armando – “hai fatto un pensiero a bassa voce” con il cavaliere che risponde “ho detto scema, ma in senso buono“. Armando riprende anche Gianni: “per me non fai bene il tuo lavoro. Quando tu insisti sono costretto a dire certe cose e poi mi dai del volgare”, ma l’opinionista ribatte “a me non interessa quello che pensi tu, mi interessa se lo dice una persona che stimo“.

ore 15:10 – E’ la volta della sfilata di Gemma stile Audrey Hepburn. Voti alti, ma Franco da un 5: “non mi è piaciuta“. Tina boccia la scelta di outfit: “è fuori tema, ma secondo te così poteva sedurre un uomo? Un volto lucubre, un”espressione come se le fosse crollato il mondo addosso“, ma la dama si difende: “non conosce il film, la musica. Ma di cosa parli? L’hai visto il film?”.

ore 15:15 – E’ la volta di Ida. Plebiscito di voti 9 e 10 per la dama che conquista tutti. In passerella arriva Nadia promossa da Gianni e Tina: “suadente, romantica”. Voti altissimi per la dama. Poi tocca a Marika in versione “siciliana” con tanto di cannoli alla ricotta!

Tutta la sensualità di Ida in passerella, ORA su Canale 5 🔥 Vi piace il suo outfit? #UominieDonne pic.twitter.com/BXpsbQatb8 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 28, 2022

ore 15:30 – Sara in versione sexy conquista tutti. Poi Pinuccia che ancora una volta con la sua simpatia coinvolge il parterre maschile fatta eccezione per Franco che vota 4: “è vestita come…” e Alessandro interviene “non è un bravo insegnante, una signora che si mette in gioco a 80 anni“.

Non ha rivali perché è la Pinuccia e ha proprio ragione 😍 #UominieDonne pic.twitter.com/VNmkmtCVTc — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 28, 2022

ore 15:45 – La sfilata prosegue con Piera in versione burlesque, Bernarda che riceve 10 dal polemico Franco e poi Elena in versione Jessica Rabbit. Franco la boccia: “voto 3, l’ho trovata volgare e non seducente“.

ore 16:00 – In studio Tina e Luciano ballano sulle note di “Up & Down”. E’ tempo di classifica finale: al quinto posto Pinuccia, al quarto posto Sara, terzo posto per Nadia. Seconda classificata Giovanna e Piera e primo posto per Ida.