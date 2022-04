Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 27 aprile 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Tina contro Riccardo.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Ida e Riccardo Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 27 aprile 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con Bruno e Vincenza. Il cavaliere: “ragionando abbiamo condiviso in piena le nostre posizioni”, ma Tina precisa: “Vincenza sei una tappabuchi, visto che lui non ha quagliato con nessuna….“. Intanto c’è un nuovo cavaliere per la dama…

Tra Bruno e Vincenza procede a gonfie vele, ma per il momento non si parla ancora di trasferimento! Come andranno le cose tra loro? #UominieDonne pic.twitter.com/zWITwHvTly — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 27, 2022

ore 15:00 – Si parla di Riccardo. Il cavaliere è uscito con Mariagrazia e tra i due è scappato un bacio. Intanto in studio c’è una nuova dama per lui.

ore 15:20 – Si passa ad Alessandro. Il cavaliere è uscito con Laura che racconta: “ieri siamo stati bene, mi sono sentita a mio agio. Mi sembra una persona semplice, a modo anche se lo conosco da poco. Sono riuscita a dirgli qualcosa di me“. Nonostante tutto però il cavaliere vuole chiedere la conoscenza: “non è scattata l’attrazione e proseguire questa conoscenza mi sarebbe dispiaciuto darti una delusione“.

Tra Alessandro e Laura non è scattata la scintilla! #UominieDonne pic.twitter.com/3wjC9AiM3k — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 27, 2022

ore 15:30 – Giacomo vorrebbe conoscere Gemma. Tina ironizza: “vuoi diventare papà? E’ da tempo che lei vorrebbe diventare mamma!”. In realtà il cavaliere è incuriosito dalla storia della dama. Non solo, la Cipollari domanda: “sessualmente come sei messo? Gemma è una donna molto esigente“.

ore 15:45 – Si passa al Trono classico di Luca. Il tronista è uscito con Aurora. La corteggiatrice vuole capire la differenza tra la sua esterna e quella con Lilli.

Aurora vorrebbe dei chiarimenti da Luca… #UominieDonne pic.twitter.com/vFnZClftNU — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 27, 2022

ore 16:00 – Il comportamento di Aurora delude Luca. La corteggiatrice lamenta un atteggiamento sbagliato del tronista che precisa: “vedendo un’esterna del genere dovresti emozionarti e non essere così. Forse quest’esterna l’ho vissuto da solo“.