Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 25 febbraio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la presentazione del nuovo cavaliere Salvatore.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi tornano in studio Sossio e Ursula. Cosa è successo? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – A centro studio Ida e Alessandro. Tina confida alla dama: “sei proprio sfortunata in amore“.

"C'è questa passione, questa chimica…" Come proseguirà la frequentazione tra Ida e Alessandro? #UominieDonne

ore 15:00 – Primi problemi per la coppia. “La cena è andata bene, c’è molto questa passione, questa chimica. Esteticamente e non solo” – precisa Ida che ha passato la notte con Alessandro – “ma non è successo nulla. Non c’era quella cosa in più da parte mia che può essere un’emozione, quell’emozione che ti fa andare oltre“.

Ida e Alessandro hanno dormito insieme, ma… #UominieDonne

ore 15:15 – Alessandro è rimasto deluso: “Ida è una donna libera, ma sento che ha paura. Questa sicurezza se non la vivo, come gliela do? Io ho bisogno di tempo di vederla, di viverla. Voglio conoscerla, ma se la conosco a 360° che senso ha andare ad interferire nella sua vita?“. Tina e Gianni non sono convinti dalle parole del cavaliere e la dama rivela di aver accettato il numero di Ottavio che precisa “sto entrando in punta di piedi, vorrei prendere un caffè“.

Siete d'accordo con le parole di Tina? #UominieDonne

ore 15:30 – Ida rivela di aver ricevuto una lettera da parte di Angelo. “In quella lettera lui mi conosce un pò come persona, qualcosa ha capito di me” – rivela la dama. Il cavaliere concorda: “dalle puntate viste da casa credo di aver capito delle cose di te“. Si passa ad Alessandra, Gloria e Diego.