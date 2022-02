Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 24 febbraio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata prime difficoltà fra Ida e Alessandro e nuovo scontro tra Armando contro Diego.

ore 14:45 – La puntata comincia con Biagio e Giuliana.

ore 15:00 – Dal parterre Stefania racconta che Biagio l’ha avvicinata chiedendole anche il numero. La dama precisa: “mi hai braccato, ma non sono interessata” e Tina non perde occasione per sottolineare “lei è intervenuta per far capire quante frottole racconti“. Intanto Giuliana rivela: “c’è un interesse per Biagio, ma non c’è questa esplosione di voler comunicare. Esteticamente mi piace, ma non trovo nient’altro a livello mentale”.

ore 15:10 – Due nuovi corteggiatori per Sara e Daniela.

ore 15:30 – Per Diego c’è una nuova dama. Il cavaliere, nonostante la conoscenza con Gloria, decide di conoscerla ugualmente. Gianni precisa: “è chiaro che non è interessato a Gloria“, ma il cavaliere si difende: “non è vero, desidero conoscerla, ma non c’è ancora quella situazione che io mi devo precludere altre situazioni“. Armando prende la parola: “è finta la conoscenza con Gloria” e Gianni per la prima volta concorda col cavaliere napoletano.

ore 15:40 – Una nuova corteggiatrice per Armando: si tratta di Dalila, di origini napoletane.

ore 16:00 – A centro studio è il momento di Salvatore. Il cavaliere dalla Svizzera approda a Uomini e Donne e non passa affatto inosservato.