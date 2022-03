Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 23 marzo 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Tina fa un discorso a Ida invitandola a credere di più in se stessa.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Gemma e di un nuovo cavaliere. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 23 marzo gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

Prove udito in corso 👂❤️ Siete tutti sintonizzati su Canale 5? #UominieDonne pic.twitter.com/E7YpZxJsXu — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 23, 2022

ore 14:45 – A centro studio Giovanna è uscita con Luciano. Prove di udito per entrambi.

ore 15:00 – Luciano dedica una canzone a Tina: “Roma non fa la stupida stasera”, lei è un osso duro per tutti”. L’opinionista si rivolge a Pinuccia: “lui mi vuole bene a differenza tua“, ma la dama replica: “come persona mi sei sempre piaciuta, eri una bella donna carina, quando mi parli bene e sei gentile mi piaci da morire..“.

“Se non è successo niente con Luigi perché ha questo sorriso?” Ottima osservazione! 🤭 #UominieDonne pic.twitter.com/ktn3rgpBUv — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 23, 2022

ore 15:15 – Si passa a Gemma. La dama è uscita in esterna con Luigi per un aperitivo, ma tra loro non è successo nulla. La Galgani è uscita però anche con un altro cavaliere: Franco.

ore 15:30 – Gemma e Franco si sono baciati, ma Tina domanda: “non sei stato in grado di offrire altro?” con la Galgani “è stato un bacio bello, passionale, è durato a lungo“. Gianni allora chiede al cavaliere cosa è cambiato e lui replica: “all’inizio mi era antipatica, ma sentendoci ho scoperto che c’erano molte cose da scoprire“. Dal parterre interviene Stefano: “vorrei capire perchè con me ed Elena siete stati così critici”, ma Tina precisa “voi siete due ciarlatani, vi siete ignorati per due mesi e poi di punto in bianco si innamorano“. Il cavaliere contro gli opinionisti: “la storia è finita per colpa vostra“, ma Tina non ci sta “a ciarlatano ma che stai dicendo? Ma cosa ti abbiamo detto?“.

Siete d'accordo con le parole di Tina? #UominieDonne pic.twitter.com/VMyONepT2N — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 23, 2022

ore 15:45 – L’ingresso dei tronisti Matteo e Luca e la presentazione della nuova tronista. “E’ capitata una ragazza molto simpatica, giovane” – dice Maria De Filippi.

Veronica fa il suo primo ingresso in studio da tronista! In bocca al lupo per questo nuovo percorso a #UominieDonne 🍀 pic.twitter.com/Z5yl5xr5Xb — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 23, 2022

ore 16:00 – Veronica è la nuova tronista: “lavoro nell’azienda di famiglia, vivo da sola. Sono decisamente estroversa e allegra, sono ambiziosa, autoironia e intuitiva. Ho avuto la grande fortuna di crescere in una famiglia che mi ha sempre amato e sostenuta, non ho avuto una vita difficile. La mia famiglia non mi ha mai fatto mancare nulla“.