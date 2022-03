Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 22 marzo 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata due di picche per Pinuccia da parte del cavaliere Bruno.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà ancora di Ida e Alessandro. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 22 marzo gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – Tina cerca di far riflettere Ida che scoppia a piangere. “Basta Tina, ma tu li sai gestire i sentimenti? Io non li so gestire” – dice la dama scoraggiata a tal punto da dire – “non lo troverò mai un uomo“. Maria De Filippi la consola: “non è vero, non pensare queste cose“. La Cipollari: “tu non credi in te stessa, tu vuoi trovare tutte le soluzioni attraverso un estraneo, sii sicura di te, devi essere fiera di te stessa e poi loro addio. Sei troppo alla ricerca di un uomo, i gesti non vanno chiesti, se non va non va, è quello sbagliato, avanti il prossimo. Nessun uomo vale più di te stessa”. Ida lascia lo studio in lacrime, mentre Alessandro precisa: “non sono innamorato di lei. Ognuno ha i suoi tempi“.

Il distacco da Ida porterà a nuove consapevolezze? #UominieDonne pic.twitter.com/kEbgRungLo — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 22, 2022

ore 15:00 – In studio un nuovo cavaliere per Sara.

Antonio si presenta per conoscere Sara! Sarà l’uomo giusto per lei? #UominieDonne pic.twitter.com/VAD8EB9jvq — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 22, 2022

ore 15:15 – Si passa al Trono di Matteo. Il tronista è uscito in esterna con Valeria per chiarire la sua scelta di richiamare Federica. “Avevo voglia di vederla” – precisa il tronista, mentre Nicole decide di lasciare il programma.

Tra Matteo e Valeria c’è una complicità molto particolare! Come li vedete insieme? #UominieDonne pic.twitter.com/picdwNnLQ4 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 22, 2022

ore 15:20 – Intanto Ida ritorna in studio: “mi sento scema e stupida perchè ci credo“. Armando sempre di rassicurarla: “ti voglio bene con il cuore e mi dispiace vederti così. Poi non abbiamo possibilità di sentirci per rispetto al programma, non l’ho mai fatto perchè qualcuno può pensare altro. L’unico modo che ho per difenderla un pochino è qui, mi dispiace pure per loro, ma ce l’ho tanto con il vederla soffrire in un determinato modo“. Intanto in studio arriva il ballerino Umberto di Amici per ballare con Ida.

Aneta non si fida di Armando… Avrà modo di ricredersi su di lui? #UominieDonne pic.twitter.com/cqg2nCKfYv — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 22, 2022

ore 15:35 – Si passa ad Armando che è uscito con Aneta. La dama: “sono partita con un proposito da casa: Armando no” – visto che, nonostante stiano in contatto da un mese, tra i due non è successo nulla. “Sono una persona lenta a lasciarmi andare con un uomo anche ad una semplice carezze” – precisa Aneta – “anche se non è successo ancora nulla, a me lui piace come persona. Ho trovato un ragazzo ironico, premuroso e galante. Il fatto che io sia attenta e tirata non vuol dire che non mi piace”. Armando è uscito anche con Alessandra, ma la dama dopo la delusione di Diego non se la sente di proseguire la conoscenza.

“Penso ancora a Diego” Alessandra per il momento non vuole approfondire la conoscenza con Armando! Cambierà idea? #UominieDonne pic.twitter.com/fpNeOeRCgj — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 22, 2022

ore 16:00 Scontro in studio fra Armando e Diego. Alessandra è ancora interessata a Diego e vorrebbe chiarire cosa c’è stato tra loro.