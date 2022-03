Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 21 marzo 2022in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata a centro studio ancora Ida e Alessandro.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà ancora di Ida, ma spazio anche ad un nuovo scontro in studio. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 21 marzo gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

Pinuccia ha cambiato idea e vorrebbe conoscere Bruno, ma lui… #UominieDonne pic.twitter.com/DAKZfvxtuQ — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 21, 2022

ore 14:45 – La puntata inizia da Pinuccia e Bruno. La dama ha cambiato idea e vorrebbe conoscerlo, ma il cavaliere non è interessato: “il treno passa una sola volta“. Intanto Tina ha un video da mostrare.

Tina mostra un video che riguarda Pinuccia! State guardando la puntata? #UominieDonne pic.twitter.com/6awjlwdPF7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 21, 2022

ore 15:00 – A centro studio Alessandro. Il cavaliere è interessato a Carmela, ma la dama ha un debole per Mauro. Intanto Bruno è uscito con Vincenza, ma la dama è insicura: “mi piace come persona, ma abbracciare e altro non me la sentivo così“.

ore 15:15 – Si passa a Ida e Alessandro.