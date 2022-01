Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 20 gennaio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma comunica che vede Stefano solo come un amico.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni spazio alle prime esterne di Luca, il nuovo tronista. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 20 gennaio 2022 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende da Armando e Gloria. La dama racconta: “mi ha chiesto scusa per telefono delle cose dette“, ma il cavaliere interviene “il tuo sorridermi è stato come un tendermi la mano e per questo ti ho chiamato“.

Armando è uscito con Stefania ed è stata una piacevole serata! Come andranno le cose tra loro? #UominieDonne pic.twitter.com/5rqfsYygyB — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 20, 2022

ore 15:00 – Gloria e Armando si confrontano in studio. La dama sta sentendo Francesco ignaro della cosa: “se avessi saputo avrei evitato“.

Armando prova ancora un interesse per Gloria e vorrebbe una risposta da lei… Quale sarà la sua decisione? #UominieDonne pic.twitter.com/DvFWeO8PMo — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 20, 2022

ore 15:10 – In studio si discute ancora per il comportamento di Armando. Gianni: “è inutile che parli da solo. Sei interessato sia a Stefania che Gloria?”, ma il cavaliere “Gloria l’ho chiamata dopo quello successo in studio“. Intanto Gloria conferma il suo interesse per Francesco, mentre Stefania non vuole proseguire la conoscenza col cavaliere napoletano. Tina: “ti sorprendi? Scende una ragazza per te e tu torni a parlare di una ex conoscenza?” con la dama che precisa “ti davi la possibilità di capire e valutare la cosa“.

“Noto una certa insistenza nel conoscere Gloria” #UominieDonne pic.twitter.com/kTHS4AiNwO — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 20, 2022

ore 15:15 – Ida è uscita con Fabrizio. “Ieri siamo usciti, abbiamo passato una piacevole serata, ma non è scattata quella cosa per andare oltre. Non ho trovato quell’interesse per continuare e andare oltre” – dice la dama – “è stata una cosa amichevole, da amici e ce lo siamo anche detti“. Anche il cavaliere precisa: “non c’è stata nessuna attrazione da parte di tutti e due“.

ore 15:30 – Intanto dal parterre interviene Diego: “rivedere Ida mi ha suscitato che non c’è soltanto quella sensazione di piacere, ma anche che per me è difficile riuscire ad avere ancora oggi una risposta reale e netta su quanto successo“. La dama: “non ritornerei indietro, ne sono convinta“.